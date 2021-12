Como assistir a Corinthians x Grêmio e a outros jogos deste domingo

O Campeonato Brasileiro já tem campeão definido, mas ainda reserva momentos de forte emoção. Neste domingo, 5, o Atlético-MG receberá a taça do bicampeonato, no Mineirão, na partida contra o Red Bull Bragantino, às 16h. No mesmo horário a bola rola em mais duas partidas: o Bahia recebe o Fluminense, que está de olho na vaga direta na Libertadores, e, no jogo mais badalado do dia, o desesperado Grêmio visita o Corinthians, na Neo Química Arena, precisando da vitória para sonhar com a permanência na série A.

O Grêmio quer repetir a boa atuação da última partida, quando venceu o São Paulo por 3 a 0 e encostou no Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento. O jogo, porém, terá gosto de vingança para o Corinthians, que em 2007 foi rebaixado com empate diante do Grêmio, em Porto Alegre. Torcedores alvinegros encomendaram caixões e coroas de flores para realizar o “enterro” simbólico do Grêmio.

Só os três pontos importam para os gaúchos, que têm 93% de chances de queda, segundo projeção da UFMG, e precisam de vitórias nas últimas rodadas e torcer para o tropeço dos adversários diretos. Entre eles, o próprio Bahia, que jogará também às 16h na Fonte Nova contra o Fluminense, confronto que promete ser disputado por objetivos opostos; o Flu briga por uma vaga direta na Libertadores, o Bahia quer se afastar do Z4.

Já o campeão Atlético-MG vai comemorar o bicampeonato e o fim do jejum de 50 anos sem erguer a taça do Brasileirão, nos braços da torcida. Após a espetacular virada por 3 a 2 diante dos baianos, em partida atrasada, que rendeu o título com duas rodadas de antecedência, o clube retorna ao Mineirão para enfrentar o 5º colocado, Red Bull Bragantino. Para essa partida a CBF confirmou a entrega da taça, já que na 38ª rodada o time vai jogar fora de casa contra o Grêmio.

Ceará e América-MG se enfrentam um pouco mais tarde, às 19h, em Fortaleza, no duelo direto entre o oitavo e nono colocado. Confira, abaixo, os horários e transmissão dos jogos do dia.

Confira a classificação completa do Brasileirão

16h

Atlético-MG x Red Bull Bragantino (37ª rodada) – Globo (Minas) e Premiere

Bahia x Fluminense (37ª rodada) – Globo (Rio, Nordeste e Norte) e Premiere

Corinthians x Grêmio (37ª rodada) – Globo (SP e RS) e Premiere

19h

Ceará x América-MG (37ª rodada) – Premiere

