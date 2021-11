Como assistir a City x PSG, Brasileirão e outros jogos nesta quarta

A partida decisiva entre Manchester City e Paris Saint-Germain, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, é uma espécie de menina dos olhos da rodada de futebol nesta quarta-feira, 24. O confronto no Etihad Stadium, às 17h (de Brasília), com transmissão da TNT e da HBO Max, tem atrativos de sobra porque pode colocar o “galáctico” PSG, em caso de derrota, em situação desconfortável para a rodada final, no próximo dia 8 de dezembro.

Atuais segundos colocados, com oito pontos, os franceses podem ficar ameaçados com um tropeço e uma vitória do Club Brugge contra o já eliminado Red Bull Leipzig. Se a projeção se confirmar, a equipe belga irá a sete pontos e faria no Parque dos Príncipes um duelo decisivo.

O confronto é só um dos oito jogos que movimentam a competição europeia. A rodada terá outros enfrentamentos decisivos como o entre Sporting e Borussia Dortmund, empatados com seis pontos. As equipes lutam diretamente pela segunda vaga do grupo e o duelo pode ser decisivo. A partida acontece no estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17h, e pode ser acompanhada pela HBO Max.

Os outros jogos acontecem entre Inter de Milão x Shakhtar Donetsk, Besiktas x Ajax, Sheriff Tiraspol x Real Madrid, Liverpool x Porto e Atlético de Madri x Milan.

A rodada de futebol será encerrada às 21h30 com duas partidas do Campeonato Brasileiro: São Paulo x Athletico Paranaense e Fluminense x Internacional. Na primeira delas, um confronto direto contra a ameaçada de rebaixamento. Ambas as equipes ainda tem riscos matemáticos de queda. Já no outro jogo, em questão uma vaga para a próxima Libertadores.

Veja como assistir às principais partidas desta quarta:

Liga dos Campeões

14h45 – Inter de Milão x Shakhtar Donetsk – Space e HBO Max

14h45 – Besiktas x Ajax – TNT e HBO Max

17h – Sporting x Borussia Dortmund – HBO Max

17h – Sheriff Tiraspol x Real Madrid – HBO Max

17h – Manchester City x Paris Saint-Germain – TNT e HBO Max

17h – Liverpool x Porto – HBO Max

17h – Club Brugge x Red Bull Leipzig – HBO Max

17h – Atlético de Madri x Milan – Space e HBO Max

Liga Europa

12h30 – Spartak Moscou x Napoli – Fox Sports e STAR+

Campeonato Brasileiro da Série A

21h30 – São Paulo x Athletico Paranaense – TV Globo

21h30 – Fluminense x Internacional – SporTV e Premiere