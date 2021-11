Como assistir a Barcelona x Benfica e a outros jogos desta terça

Após duas semanas de paralisação devido a última data FIFA, a Liga dos Campeões está de volta nesta terça-feira, 23 de novembro, com partidas decisivas que vão definir o futuro dos clubes na próxima fase do torneio. Barcelona e Benfica, Chelsea X Juventus e Dínamo x Bayern de Munique são alguns dos duelos. Já pelo Campeonato Brasileiro, o líder Atlético-MG visita o Palmeiras no Alianz Parque na busca de se manter cada vez mais perto do título, enquanto o Grêmio, buscando uma reação, recebe o vice-líder Flamengo, em Porto Alegre, em partida adiada da segunda rodada do campeonato.

Já na Liga dos Campeões, a penúltima rodada da fase de grupos começa às 14h45, com Dínamo de Kiev x Bayern de Munique. O clube alemão é líder do grupo E, e já está classificado para a fase de mata-mata. Outro duelo que acontece nesse horário é entre Villarreal e Manchester United, em partida que vale a liderança do grupo F, já que ambos os clubes chegam para a partida com 7 pontos. Pela primeira vez, os Diabos Vermelhos estarão sob comando do técnico interino Michael Carrick, após anunciar a demissão Solskjaer no último domingo, dia 21.

À tarde, o ídolo Xavi Hernandez retorna à competição que venceu quatro vezes como atleta, agora como técnico do Barcelona, e terá um duelo decisivo contra o Benfica pela segunda vaga no grupo E. A diferença entre o time da Catalunha e de Lisboa é de dois pontos (6 e 4, respectivamente), de modo que o Barça precisa de uma vitória para se garantir na próxima fase. No jogo de ida, no entanto, o time dirigido Jorge Jesus levou a melhor por 3 a 0. Os outros duelos seis acontecem às 17h, com destaque para Chelsea x Juventus, na Inglaterra, pelo grupo H.

No Brasileirão, o Galo vem de cinco vitórias consecutivas para a partida contra o Palmeiras. Com 74 pontos, oito acima do segundo colocado Flamengo, o time mineiro mesmo que vença a partida ainda não será nessa rodada que poderá levantar a taça. Mas é bom ficar de olho em outro duelo que acontece nesta terça-feira entre Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre. Caso o Flamengo tropece, o Galo precisaria de apenas duas vitórias para levar a taça.

Confira, abaixo, os jogos do dia e como assisti-los:

Liga dos Campeões da Europa

14h45 Dínamo x Bayern de Munique – Space e HBO MAX Villarreal x Manchester United – TNT Sports e HBO MAX 17h Continua após a publicidade Chelsea x Juventus – Space e HBO MAX Barcelona x Benfica – TNT Sports e HBO MAX Sevilla x Wolfsburg – HBO MAX Malmo x Zenit – HBO MAX Lile x RB Salzburg – HBO MAX Young Boys x Atalanta – HBO MAX Brasileirão Série A

19h Atlético-GO x Juventude – Premiere 21h Grêmio x Flamengo – Premiere 21h30 Palmeiras x Atlético-MG – Premiere