Como assistir a Bahia x Atlético, que pode ser o jogo do título brasileiro

Nesta quinta-feira,2, o Campeonato Brasileiro terá duas partidas que prometem emoções extremas. O Atlético-MG visita o Bahia a partir das 18h, em partida atrasada da 32ª rodada, e só precisa fazer o dever de casa para confirmar o tão almejado título nacional. Na outra ponta da tabela, o Grêmio recebe o São Paulo, as 20h, em partida que pode decretar o rebaixamento do clube gaúcho. Ambos os jogos terão transmissão exclusiva via pay-per-view no canal Premiere, salvo os estados de Minas Gerais e Bahia que poderão acompanhar a partida do líder em TV aberta.

Só a vitória interessa ao Atlético-MG nesta partida. Com 78 pontos e onze de vantagem para o Flamengo, o time só precisa de uma vitória para liquidar o campeonato com duas partidas de antecedência. Em caso de empate ou derrota, ainda pode ser campeão na sexta-feira, 3, caso o Flamengo tropece em Recife diante do já rebaixado Sport.

Para a partida desta noite, o técnico Cuca terá os desfalques Allan, Jair e Diego Costa. Já o Bahia vive assombrado com o fantasma do rebaixamento, com 40 pontos é o décimo sétimo colocado. Com o time precisando de um bom resultado, a expectativa é de casa cheia na Fonte Nova.

A situação do Grêmio é delicadadíssima: tem 98% de chances de cair, com 36 pontos, seis a menos que o Athlético-PR, primeiro fora do Z4, precisa vencer as três partidas restantes, começando pelos são paulinos, e ainda torcer para o tropeço dos rivais diretos para se livrar do rebaixamento.

18h- Bahia x Atlético-MG (32ª rodada) – Globo (Minhas e Bahia) e Premiere

20h- Grêmio x São Paulo (36ª rodada)- Premiere e Sportv (exceto RS)

