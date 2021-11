Como assistir a Atlético-MG x Corinthians e a outros jogos do Brasileirão

Com os torneios chegando em sua reta final, as rodadas ganham cada vez mais emoção, como é o caso dos jogos desta quarta-feira, 10. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians, às 19h, no Mineirão, buscando manter vantagem na liderança da competição. Sem perder em casa desde maio – 20 jogos de sequência -, a equipe do técnico Cuca tem dez pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras, enquanto o time do técnico Sylvinho busca a vitória para se solidificar na briga pelo G-4. A partida será transmitida apenas pelo canal fechado SporTV e no Premiere.

Na sequência, às 21h30, com transmissão da Globo em TV aberta (para todo o país, incluindo os estados do Ceará e São Paulo), o Fortaleza recebe o São Paulo, no Castelão.

Vindo de três derrotas consecutivas, a equipe cearense precisa vencer para se manter por uma posição mais no topo da tabela, enquanto os paulistas, na 14ª colocação, querem continuar sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. O confronto marcará o reencontro de Rogério Ceni, atualmente treinador do clube paulista, com o Fortaleza.

As competições continentais também fazem parte do calendário desta quarta. Pela fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, o poderoso Barcelona enfrenta o Hoffenheim, às 14h45, com transmissão pelo YouTube da DAZN. Mais tarde, às 17h, o Lyon recebe o Bayern de Munique, também com transmissão do YouTube da DAZN. Com início pouco depois, às 17h30, o Corinthians viaja para o Paraguai para enfrentar o Deportivo Capiatá, pela Libertadores feminina.

Confira a lista de jogos desta quarta-feira, 10:

Campeonato Brasileiro masculino:

Athletico Paranaense x Ceará – 18h30

Santos x Red Bull Bragantino – 19h

Atlético Mineiro x Corinthians – 19h

Palmeiras x Atlético Goianiense – 20h30

Fortaleza x São Paulo – 21h30

Sport x América Mineiro – 21h30

Juventude x Internacional – 21h30

Campeonato Brasileiro Série B:

Brasil de Pelotas x Guarani – 19h

CRB x Londrina – 21h30

Goiás x Coritiba – 21h30

Vasco x Vitória – 21h30

Libertadores feminina:

Deportivo Capiatá x Corinthians – 17h30

Champions League feminina:

Koge x Arsenal – 14h45

Barcelona x Hoffenheim – 14h45

Lyon x Bayern de Munique – 17h

Benfica x Hacken – 17h

