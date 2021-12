Como assistir a Atlético-MG x Athletico-PR pela final da Copa do Brasil

Uma grande final atleticana fecha a temporada 2021 do futebol brasileiro. Atlético-MG e Athletico-PR fazem neo próximo domingo, 12, o jogo de ida da final da Copa do Brasil, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 17h30 (de Brasília). O jogo terá transmissão em TV aberta da Rede Globo, fechada, do SporTV e via pay-per-view, no Premiere.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira 15, na Arena da Baixada, em Curitiba. Ambos os duelos terão presença de público da torcida visitante. Os dois times já ergueram taças importantes em 2021: o Galo encerrou um jejum de 50 anos ao conquistar o Brasileirão, enquanto o Furacão conquistou o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Agora, um deles ficará com o bicampeonato da Copa do Brasil — o Atlético venceu em 2014 e o Athletico em 2019.

O Atlético-MG chega embalado pelo título brasileiro e, ao longo da campanha, deixou para trás Remo, Bahia, Fluminense e Fortaleza. O Athletico, por sua vez, vive um ano mais “copeiro”, pois foi apenas o 14º no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time dirigido por Alberto Valentim eliminou Avaí, Atlético-GO Santos e Flamengo.

A final reserva um duelo particular pela artilharia do torneio: o líder é Hulk, com seis gols, perseguido por Renato Kayzer, com quatro. O jogador do Furacão se recupera de lesão e é dúvida para o jogo. A primeira final terá arbitragem de Bruno Arleu de Araujo (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO), com Rodrigo Nunes de Sa (RJ) no VAR.

Prováveis escalações

Atlético-MG – Everson, Mariano, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Keno e Hulk; Técnico: Cuca.

Athletico-PR – Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Hernández; Marcinho, Léo Cittadini, Erick e Abner; Nikão, Kayzer (Pedro Rocha) e Terans. Técnico: Alberto Valentim.