Como assistir a Athletico-PR x Flamengo e a jogos da Champions nesta terça

O feriado de Dia de Finados nesta terça-feira, 2 de novembro, será repleto de futebol na televisão e em outras plataformas. Uma semana depois da classificação do clube de Curitiba à final da Copa do Brasil, Athletico-PR e Flamengo se reencontram a partir das 16h, em jogo adiado da quarta rodada do Brasileirão, com transmissão em TV aberta para quase todo o Brasil, pela Rede Globo (exceto São Paulo e Paraná). Também de tarde, oito jogos agitam a quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

O duelo desta tarde na Arena da Baixada é importante para ambos os rubro-negros. Animado após se classificar às finais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Athletico precisa respirar no Brasileirão, do qual ocupa a 15ª colocação, com 34 pontos, apenas quatro pontos acima do Z-4. O Flamengo, por sua vez, é o terceiro colocado, com 49, a 10 pontos do líder Atlético-MG, mas com dois jogos a menos. Uma vitória, portanto, pode recolocá-lo na briga pelo tricampeonato consecutivo.

Pela Liga dos Campeões, a rodada começa às 14h45 (de Brasília) com Malmo x Chelsea, na Suécia, e Wolfsburg x RB Salzburg, na Alemanha. Os outros seis acontecem às 17h, com destaque para Atalanta x Manchester United, na Itália, que será transmitido em TV aberta e fechada; confira, abaixo, os jogos do dia e como assisti-los:

Brasileirão Série A

16h

Athletico-PR x Flamengo – TV Globo (exceto os estados de São Paulo e Paraná) e ge.com

Liga dos Campeões da Europa

14h45

Malmo x Chelsea – TNT e HBO MAX

Wolfsburg x RB Salzburg – Space e HBO MAX 17h

Villarreal x Young Boys – HBO MAX

Juventus x Zenit – Space e HBO MAX

Sevilla x Lille – HBO MAX

Bayern de Munique x Benfica – HBO MAX

Dínamo de Kiev x Barcelona – HBO MAX

Atalanta x Manchester United – SBT, TNT e HBO MAX