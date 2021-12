Como assistir a Athletico-PR x Atlético-MG pela final da Copa do Brasil

Athletico Paranaense e Atlético Mineiro decidem nesta quarta-feira, 15, às 21h30, na Arena da Baixada, o dono do último troféu ainda em aberto em 2021 para clubes brasileiros. Com larga vantagem, construída pela vitória por 4 a 0 no último domingo, em Belo Horizonte, os mineiros podem perder por até três gols de diferença para saírem campeões da Copa do Brasil. A partida terá transmissão pela Globo, SporTV e Premiere.

Vale lembrar que a decisão da competição não adota critérios de gols marcados fora de casa. Quem vencer o título faturará R$ 53 milhões, enquanto o vice embolsa R$ 23 milhões.

🔥 É AMANHÃ! Faltam 2️⃣4️⃣ horas para a bola rolar na #FinalCopaDoBrasil! Estão preparados para a finalíssima? 👀 📸: Avocado/Copa Do Brasil#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/TGboKLwypX — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) December 15, 2021

Campeão mineiro e do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca busca a tríplice coroa e tem retrospecto amplamente favorável para consolidar mais uma conquista. Além de só ter sido derrotada uma vez nos últimos 11 jogos – quando escalou uma equipe totalmente reserva diante do Grêmio, já com o título assegurado –, o Galo não perde por quatro gols de diferença há mais de seis anos.

A última vez foi na derrota por 4 a 0 para o Santos, em 16 de setembro de 2015, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, não há mais nenhum remanescente daquela partida. Dirigida por Levir Culpi, entre os principais nomes estavam o goleiro Victor, o zagueiro Leonardo Silva, além dos argentinos Jesus Dátolo e Lucas Pratto.

Para o jogo, Cuca não deve contar com o atacante Diego Costa, que sofreu um desconforto muscular no primeiro jogo e precisou ser substituído. Vargas e Nacho são os mais cotados para a vaga.

Ausente no primeiro jogo da decisão devido a um problema muscular, o zagueiro Réver também está disponível. A tendência, contudo, é que Igor Rabello seja mantido como titular ao lado de Junior Alonso.

No Athletico, a equipe do técnico Alberto Valentim busca um milagre sem o seu capitão, o zagueiro Thiago Heleno. Ele precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Zé Ivaldo ou Christian ocupem a vaga.

Outro desfalque de peso é o do atacante Nikão, que trata de uma lesão no tornozelo esquerdo e dificilmente terá condições. A partida poderia marcar a despedida do jogador já que está em fim de contrato com o clube. Pedro Rocha é o substituto mais cotado.

Veja como assistir os jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

21h30 – Athletico Paranaense x Atlético Mineiro – Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Inglês

16h30 – Brighton x Wolverhampton – STAR+

16h30 – Burnley x Watford – STAR+

16h30 – Crystal Palace x Southampton – STAR+

17h – Arsenal x West Ham – ESPN Brasil e STAR+

Liga dos Campeões feminina

14h45 – Lyon x BK Hacken – DAZN

14h45 – Bayern x Benfica – DAZN

17h – Hoffenheim x Arsenal – DAZN

17h – Barcelona x HB Koge – DAZN

Campeonato Alemão

14h30 – Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt – One Football App

16h30 – Borussia Dortmund x Greuther Furth – One Football App

16h30 – Bayer Leverkusen x Hoffenheim – One Football App

16h30 – Union Berlin x Freiburg – One Football App

16h30 – Augsburg x Red Bull Leipzig – One Football App

