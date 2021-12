Como assistir à 17ª edição do Jogo das Estrelas organizado por Zico

Já é uma tradição de fim de ano: acontece nesta terça-feira, 28, a 17ª edição do Jogo das Estrelas organizado por Zico, no Rio de Janeiro, com a presença de atletas, ex-jogadores e artistas. O evento beneficente de 2021 acontece no Estádio Luso-Brasileiro, a partir das 18h30, com transmissão do canal a cabo SporTV.

Criado em 2004, o evento teve de ser adiado em 2020 em razão da pandemia e agora volta com estrelas como os ex-atletas Adriano Imperador, Petkovic, Zé Roberto, Aldair, Aloísio Chulapa, Paulo Nunes, Grafite, entre outros. Dentre os jogadores em atividade estão confirmados Gustavo Scarpa, do Palmeiras, Rafael, do Botafogo, e Fellipe Bastos, do Goiás.

O evento costuma acontecer no Maracanã, o que não foi possível desta vez, pois o principal estádio do país está em reformas. São aguardadas cerca de 5.000 pessoas no estádio da Portuguesa do Rio e o valor dos ingressos será revertido a instituições de caridade. O jogo dos artistas começa às 18h30, enquanto a partida entre os ídolos do futebol está marcada para 20h30.