Como Abramovich ficou rico e transformou o Chelsea em potência mundial

Após quase duas décadas, a era Roman Abramovich no Chelsea está perto do fim. O empresário russo de 55 anos colocou o clube à venda em meio à pressão externa por sua proximidade com o presidente Vladimir Putin, que comanda uma invasão militar à vizinha Ucrânia desde a semana passada. Em duas décadas, o investimento do empresário foi crucial para alavancar os “Blues”, que passaram de um clube de segundo escalão na Inglaterra a uma superpotência do futebol mundial.

“Saibam que esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, e me dói me separar do clube dessa maneira. No entanto, acredito que isso seja do melhor interesse do clube”, disse Abramovich em nota publicada na quarta-feira, 2, na qual anuncia sua intenção de vender o Chelsea por 4 bilhões de libras.

Para se ter uma noção da importância do russo na história do clube, dos 36 títulos levantados pelo Chelsea na história, 20 foram conquistados durante seu período como dono. Ao todo foram cinco taças da Premier League, cinco Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa, duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Inglaterra.

Roman Arkadyevich Abramovich nasceu em Saratov, região leste da Rússia, em 1966, e sua escalada meteórica ao posto de um dos homens mais ricos do mundo é nebulosa. Após trabalhar como comerciante e mecânico na juventude, fez rápida fortuna como um magnata do petróleo durante o período de abertura da economia russa com a dissolução da União Soviética, no fim da década de 80. Em 2008, o jornal britânico The Times publicou documentos judiciais que mostravam Abramovich admitindo ter pago propinas de bilhões de dólares a autoridades do país.

Ele comprou o Chelsea em junho de 2003, por 140 milhões de libras. Até então, outros clubes já haviam sido comprados por empresários, mas o casamento do russo com a equipe se tornaria um dos mais bem-sucedidos da história, além de remodelar o cenário do futebol inglês.

À época, o clube atravessou uma reformulação comercial a fim de internacionalizar a marca e se encorpar enquanto equipe dentro dos gramados. Estima-se que Abramovich tenha investido mais de 1,5 bilhão de libras no clube desde então. Entre suas dezenas de contratações de impacto, a mais cara foi a do centroavante belga Romelu Lukaku, que custou 113 milhões de euros para vir da Inter de Milão, da Itália.

O primeiro elenco de sucesso montado sob os investimentos do empresário trouxe o técnico português José Mourinho, que havia acabado de ser campeão europeu pelo Porto, além de jogadores como o goleiro checo Petr Cech, o ponta holandês Arjen Robben e o centroavante marfinense Didier Drogba. A equipe de 2004/05 se tornou uma das mais emblemáticas da história do Chelsea: campeã do Campeonato Inglês (após 50 anos) e da Copa da Inglaterra, e semifinalista da Liga dos Campeões. Um pontapé inicial do que o clube viria a se tornar.

Nas temporadas seguintes, o time se consolidou como um grande da Europa e um dos mais ricos do planeta. Foi campeão da Premier League em 2005/06, 2009/10, 2014/15 e 2016/17, e faturou a sonhada Liga dos Campeões duas vezes: em 2011/12, quando surpreendeu o mundo ao eliminar o favorito Barcelona de Messi e Guardiola na semifinal e o Bayern de Munique na decisão, e 2020/21, sagrando-se campeão em cima do Manchester City na final.

Desde o início do casamento, polêmicas giraram em torno da origem do dinheiro investido no clube. Abramovich foi acusado em vários episódios por lavagem de dinheiro, empréstimos fraudulentos e envolvimento com atividades criminosas. Em 2018, o empresário chegou a ter o visto de residência negado na Suíça por conta das suspeitas. Ele sempre negou as acusações.

A ligação do magnata com a política de seu país é antiga. Em 1991, foi apresentado ao então presidente Boris Yeltsin e, após a ascensão de Vladimir Putin ao poder, foi apontado como um dos 35 oligarcas mais próximos do líder russo. Tanto que, a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Abramovich chegou até a ser convocado para participar das negociações de paz com a Rússia na semana passada, em Belarus.

A invasão da Ucrânia pela Rússia gerou enorme pressão para que o dono do Chelsea fosse punido na Inglaterra. O deputado britânico Chris Bryant sugeriu até que Abramovich fosse proibido de operar no país e tivesse bens confiscados. O resultado, agora, é que o magnata russo, dono de um patrimônio de 14,5 bilhões de dólares (mais de 74 bilhões de reais) segundo a revista Forbes, tentará aumentar ainda mais essa quantia com a venda do clube cujo nome ele ajudou a colocar na primeira prateleira do futebol mundial.

