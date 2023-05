Com um a menos, Brasil goleia e avança no Mundial sub-20

A seleção brasileira venceu a Tunísia, por 4 a 1, nesta quarta-feira, 31, pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20 e garantiu vaga na próxima fase da competição. Balançaram as redes Marcos Leonardo, Andrey, duas vezes, e Matheus Martins.

O próximo compromisso da equipe comandada por Ramon Menezes será diante do Israel, nas quartas de final, no sábado, 3, às 14h30 (de Brasília). O adversário chega para o confronto depois de eliminar o Uzbequistão por 1 a 0 nas oitavas.

Diante da Tunísia, a superioridade brasileira no jogo foi convertida pelo placar elástico, mesmo a equipe sofrendo com a expulsão do zagueiro Robert Renan, no fim do primeiro tempo.

O Brasil abriu o placar aos onze minutos depois que Marcos Leonardo sofreu pênalti. O artilheiro mesmo converteu a cobrança. Aos 31 minutos, Andrey ampliou o placar. Mas a classificação encaminhada ganhou contornos mais dramáticos quando Robert Renan recebeu cartão vermelho direto por falta perigosa na entrada da área.

A equipe sofreu, mas ainda marcou dois gols na segunda etapa, com Matheus Martins e Andrey. A seleção africana, que chegou a ter 70% de posse de bola na segunda etapa, marcou o gol de honra no último lance do jogo, com Ghorbel.

Além de Brasil e Israel, já garantiram vaga nas quartas de final Estados Unidos e Colômbia. A grande final do torneio sub-20 será no dia 11 de junho, no estádio Diego Armando Maradona, na Argentina.

O Brasil é pentacampeão da competição (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), e segue vivo em busca do hexacampeonato depois de doze anos.

The first two quarter-final spots have been claimed 👊#U20WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 30, 2023