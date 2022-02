Com três clássicos, Palmeiras terá maratona de nove jogos em um mês

Após ficar com o vice-campeonato no Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras retoma a programação dos jogos nacionais com uma sequência importantes de partidas entre fevereiro e abril. A contar com o duelo de sábado, 19, diante do Santo André, pelo Paulista, o alviverde terá nove partidas no intervalo de um mês, entre as quais a disputa do título da Recopa Sul-Americana contra o Athletico-PR e ainda clássicos consecutivos diante de São Paulo, Santos e Corinthians no Campeonato Paulista.

A equipe enfrentará o Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana, na quarta-feira, 23, às 21h30, em Curitiba, e no dia 2 de março, no Allianz Parque, em busca do título inédito da Recopa Sul-Americana.

Em entrevista coletiva na última quarta-feira, 16, quando o clube venceu a Ferroviária por 2 a 0, na primeira partida desde a disputa do Mundial, o técnico Abel Ferreira desabafou sobre a cobrança dos brasileiros em exigir resultados positivos, e ainda comentou sobre sua permanência à frente da equipe. “A experiência me diz que, se não ganhar dois, três jogos, já querem mandar embora. No Brasil, é assim. Portanto, meu foco é preparar um jogo de cada vez”, afirmou.

O Palmeiras, que é líder do grupo C do Paulistão, teve os clássicos diante do São Paulo (pela quarta rodada) e Corinthians (sexta rodada) adiados por conta da viagem a Abu Dhabi. O jogos foram remarcadas para os dias 10 e 17 de março, respectivamente. A maratona de jogos pelo Paulista ainda tem os duelos contra Santo André, Inter de Limeira, Guarani e Red Bull Bragantino.

Confira a programação dos jogos do Palmeiras:

Sábado, 19/2

Palmeiras x Santo André – Campeonato Paulista

Quarta-feira, 23/2

Athletico-PR x Palmeiras – Recopa Sul-Americana

Domingo, 27/2

Inter de Limeira x Palmeiras – Campeonato Paulista

Quarta-feira, 2/3

Palmeiras x Athletico-PR – Recopa Sul-Americana

Domingo, 6/3

Palmeiras x Guarani – Campeonato Paulista

Quinta-feira, 10/3

São Paulo x Palmeiras – Campeonato Paulista

Domingo, 13/3

Palmeiras x Santos – Campeonato Paulista

Quinta-feira, 17/3

Palmeiras x Corinthians – Campeonato Paulista

Domingo, 20/3

Red Bull Bragantino x Palmeiras – Campeonato Paulista

