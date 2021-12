Com título do Galo, Flamengo herda vaga na Supercopa do Brasil de 2022

O bicampeonato da Copa do Brasil conquistado nesta quarta-feira, 15, pelo Atlético Mineiro com triunfo por 2 a 1 diante do Athletico Paranaense, em Curitiba, foi celebrado também na Gávea. Como o Galo conquistou também o Brasileirão, o Flamengo, vice-campeão nacional, herdou a vaga para a Supercopa do Brasil de 2022, na qual lutará pelo tricampeonato consecutivo, além de um prêmio de 5 milhões de reais (o segundo colocado fica com 2 milhões de reais).

Jogada em 1991 e 1992 e retomada de forma definitiva a partir de 2022, a Supercopa reúne o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil em decisão em jogo único no início do ano seguinte. Portanto, caso o Athletico-PR conquistasse o título nesta quarta, seria ele o adversário do Atlético na decisão de 20 de fevereiro, ainda sem sede confirmada (as últimas edições foram no Mané Garrincha, em Brasília).

De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), caso um mesmo clube conquiste os dois títulos, o adversário do clube na Supercopa será o vice-campeão do Brasileirão. O Flamengo foi o segundo colocado com 71 pontos, 13 a menos que o Atlético. O Athletico, por sua vez, lutou contra o rebaixamento e terminou em 14ª, com 47 pontos.

O Flamengo é o atual bicampeão da Supercopa, depois de bater o Athletico-PR em 2020 e o Palmeiras em 2021, e agora enfrentará o Atlético, em uma decisão repleta de rivalidade e que evoca lembranças de duelos históricos ocorridos na década de 1980.