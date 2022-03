Sorteio da Copa: Brasil pode pegar Alemanha já na 1ª fase; veja as regras

O sorteio da Copa do Mundo de 2022 já tem data, horário e local marcados: dia 1º de abril, às 13h (de Brasília), no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar. Em razão da pandemia e da guerra na Ucrânia, o evento será realizada com apenas 29 das 32 participantes definidas. A Fifa revelou nesta terça-feira, 22, como será feita a divisão dos potes. As três equipes classificadas após o sorteio ocuparão o Pote 4, o que pode causar desequilíbrios.

As 28 equipes que já estiverem classificadas via Eliminatórias (no momento são 15, mas o número aumentará ao fim da próxima data Fifa) serão alocadas de acordo com os princípios esportivos nos potes 1 a 4 com base no Ranking da Fifa que será atualizado em 31 de março. Segundo colocado e já classificado, o Brasil certamente estará no pote dos cabeças-de-chave. Por ser anfitrião, o Catar também estará no pote 1 junto às 7 melhores colocadas do ranking classificadas à Copa.

Seguindo a mesma lógica, os países que ocuparem as posições de 8 a 15 no ranking serão alocados no Pote 2, enquanto do 16º ao 23º colocados estarão no Pote 3. Por fim, o Pote 4 incluirá as equipes classificadas nas posições entre 24 a 28, mais os dois classificados via repescagem intercontinental e o vencedor da repescagem da Uefa restante.

Os playoffs intercontinentais serão disputados de 13 a 14 de junho no Catar, com o quinto colocado da Ásia enfrentando o quinto da América do Sul e quarto representante da Concacaf (América Central, do Norte e Caribe) enfrentando o da campeão da Oceania. Já a repescagem europeia será entre País de Gales ou Áustria (que se enfrentam dia 24 de março) e Ucrânia ou Escócia. O duelo dos ucranianos foi adiado em razão da Guerra, enquanto a Rússia foi excluída da repescagem como punição.

A Fifa informou que equipes de uma mesma confederação serão mantidas separadas em cada um dos oito grupos, com exceção da Uefa (federação europeia), que é representada por 13 equipes. Cinco dos oito grupos terão, portanto, duas seleções europeias. O vencedor da repescagem entre Ásia e América do Sul será direcionado de modo a não cair no grupo do Brasil.

Neste momento, Equador, Uruguai, Peru, Chile e Colômbia brigam pela terceira e quarta vagas (diretas) e quinta (repescagem) da Conmebol. Caso o Uruguai vá para a repescagem e avance, ele será sorteado no pote 4, o que poderia gerar um grupo com três campeões mundiais — por exemplo, França (pote 1), Alemanha (pote 2) e Uruguai (pote 4). Caso avance diretamente, os uruguaios devem incluir o pote 2.

De acordo com o ranking da Fifa, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, além do anfitrião Catar, devem formar o pote 1. A Itália, sexta colocada, caso avance na repescagem completaria o pote. Se não, a vaga pode ficar com Portugal (possível adversária da Itália e atual oitava colocada do ranking).

Dentre as principais seleções que podem pintar no grupo do Brasil estão Alemanha, Holanda, Dinamarca, Croácia e Suíça. O Mundial acontece de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Confira, abaixo, as seleções classificadas, as vagas restantes e o ranking da Fifa:

Seleções classificadas (mais 14 serão definidas até o sorteio)

1 – Catar

2 – Brasil

3 – Argentina

4 – Alemanha

5 – Bélgica

6 – Croácia

7 – Dinamarca

8 – Espanha

9 – França

10 – Holanda

11 – Inglaterra

12 – Sérvia

13 – Suíça

14 – Irã

15 – Coreia do Sul

Vagas que não serão definidas antes do sorteio

– Quinto da América do Sul x quinto da Ásia

– Quarto da Concacaf (Américas do Norte, Central e Caribe) x campeão da Oceania

– Escócia ou Ucrânia x País de Gales ou Áustria

Ranking da Fifa (que pode sofrer modificações até o sorteio)

1- Bélgica

2- Brasil

3 – França

4 – Argentina

5 – Inglaterra

6 – Itália

7 – Espanha

8 – Portugal

9 – Dinamarca

10 – Holanda

11 – Alemanha

12 – México

13 – EUA

14 – Suíça

15 – Croácia

16 – Uruguai

17 – Suécia

18 – Senegal

19 – Colômbia

20 – País de Gales

21 – Irã

22 – Peru

23 – Japão

24 – Marrocos

25 – Sérvia

26 – Chile

27 – Ucrânia

28 – Polônia

29 – Coreia do Sul

30 – Áustria

31 – República Checa

32 – Nigéria

33- Canadá

34 – Egito

35 – Rússia

36 – Tunísia

37 – Austrália

38 – Camarões

39 – Turquia

40 – Escócia

41 – Hungria

42 – Costa Rica

43 – Argélia

44 – Equador

45 – Noruega

45 – Noruega