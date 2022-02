Com pelo menos quatro ‘estrelas’ em campo, Corinthians nunca perdeu

O Corinthians venceu por 3 a 0 o São Bernardo na última quarta-feira, 16, em partida que animou a torcida e marcou a primeira vez do quinteto de estrelas contratadas recentemente pelo clube jogando juntas desde o início. Com Renato Augusto, Giuliano, Willian, Roger Guedes e Paulinho entre os titulares, o time fez bom jogo e empolgou. Sempre que teve pelo menos os quatro primeiros em campo, o clube paulista nunca perdeu.

Após longos meses de economia e dispensas de jogadores que não rendiam esportivamente e comprometiam financeiramente, o Corinthians aliviou a folha salarial e viu a possibilidade de abrir o bolso para contratar reforços para o meio-campo e ataque. Desse modo, chegaram Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian ainda para a temporada 2021. Com os quatro escalados juntos, o Timão está invicto: foram sete jogos, com quatro vitórias e três empates.

Para esta temporada, o elenco corintiano pôde celebrar mais uma chegada: a de Paulinho, ídolo da torcida, que se juntou aos demais reforços de peso. Após anos no futebol da Europa e da Ásia, retornou ao Brasil para defender o time em que venceu a Libertadores e o Mundial. Estreou no final de janeiro, contra a Ferroviária, em um empate. Desde então, nos quatro jogos em que vestiu a camisa, saiu com vitória – e marcou o gol que garantiu os três pontos em dois deles.

Na metade do Campeonato Paulista, os atletas ainda buscam a forma física ideal após as férias. Por isso, Fernando Lázaro, treinador interino desde a demissão de Sylvinho, decidiu escalar o quinteto desde o começo. Enfrentando o frágil São Bernardo, a atuação foi animadora, mas um ajuste tático é necessário para que a escalação seja repetida frequentemente. Na última partida, Giuliano e Willian atuaram pelos lados, com Paulinho e Renato Augusto no meio-campo, à frente do jovem volante Du Queiroz, e Roger Guedes como atacante de mobilidade.

Quatro dos cinco têm mais de 30 anos, o que pode representar um time menos “intenso”, oferecendo pouca resistência ao ataque adversário. Renato, veterano entre eles, tem 34; Willian e Paulinho estão com 33; Giuliano, um pouco mais jovem, comemora 32 no final de maio. Guedes é o caçula, com 25 anos. Para isso, o treinador escolhido para estar à frente do elenco no restante da temporada precisará encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa.

