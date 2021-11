Com Neymar, Fifa divulga lista de dez candidatos a melhor do mundo

A Fifa revelou nesta segunda-feira, 22, os dez finalistas ao prêmio The Best 2021, que premiará os melhores atletas de linha, goleiros e treinadores da temporada nas categorias masculina e feminina. Entre os indicados ao principal prêmio da noite está Neymar, atacante brasileiro do PSG, e Jorginho, ítalo-brasileiro vencedor do prêmio de melhor da Europa na temporada. Alisson Becker, do Liverpool, ficou entre os cinco melhores de sua posição e concorre ao troféu.

O vencedor será revelado em evento online no dia 17 de janeiro de 2022 e os votos no site da Fifa serão computados até o dia 10 de dezembro. Além do melhor jogador do mundo, a Fifa divulgará a melhor jogadora do mundo, o melhor treinador do mundo de futebol masculino, a/o melhor treinadora/treinador do mundo de futebol feminino, a melhor goleira do mundo e o melhor goleiro do mundo.

O polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, é o atual detentor do troféu e lutará pelo bicampeonato. Apesar de uma parceria entre a Fifa e a revista France Football, que durou entre 2010 e 2015 e gerou o “Fifa Ballon D’Or”, atualmente, as premiações Bola de Ouro e The Best são independentes. A premiação francesa será entregue daqui uma semana, no dia 29, em Paris.

A melhor chance do Brasil de erguer um troféu que não vem desde 2007, com Kaká, é com Jorginho. O meia catarinense naturalizado italiano Jorginho, campeão da Champions League com o Chelsea, da Euro com a Itália e eleito melhor jogador da Europa na temporada, está entre os cotados. Em entrevista a PLACAR de novembro, da qual estampa a capa, Jorginho admitiu se sentir um dos candidatos mais fortes. Neymar, do PSG, é o único brasileiro entre os 30 possíveis vencedores, mas não é apontado como favorito.

Criado em 1991, o prêmio tem como maior vencedor Lionel Messi, com seis troféus, seguido por Cristiano Ronaldo, com cinco. A dupla estará novamente na disputa, mas com menor favoritismo desta vez. O egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, e os franceses Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do PSG, são apontados como fortes candidatos.

Os candidatos a melhor jogador do mundo:

Karim Benzema (França/Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC / Manchester United FC)

Robert Lewandowski (Polônia/FC Bayern München)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona/ Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Noruega/ Borussia Dortmund)

Jorginho (Itália/Chelsea FC)

N’Golo Kanté (França/Chelsea FC)

Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool FC)

As candidatas a melhor jogadora do mundo:

Stina Blackstenius (Suécia / BK Häcken)

Aitana Bonmati (Espanha / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City FC)

Magdalena Eriksson (Suécia / Chelsea FC)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC)

Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)

Ji So-yun (Coréia do Sul / Chelsea FC)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC)

Vivianne Miedema (Netherlands / Arsenal FC)

Ellen White (England / Manchester City FC)

Alexia Putellas (Spain / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns FC)

Os candidatos a melhor treinador do mundo do futebol masculino:

Antonio Conte (Itália / Inter de Milão / Tottenham)

Hansi Flick (Alemanha / Bayern de Munique / seleção alemã)

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Itália / seleção alemã)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / seleção argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madri)

Thomas Tuchel (Alemanha / Chelsea FC)

Os/as candidatos/candidatas a melhor treinador/treinadora do mundo do futebol feminino:

Lluís Cortés (Espanha / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suécia / seleção sueca)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC)

Beverly Priestman (Inglaterra / seleção canadense)

Sarina Wiegman (Holanda / seleção holandesa / seleção inglesa)

Os candidatos a melhor goleiro do mundo:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Itália / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Alemanha / Bayern de Munique)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City FC)

As candidatas a melhor goleira do mundo:

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea FC)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suécia / Atlético de Madri)

Alyssa Naeher (Estados Unidos / Chicago Red Stars)

