Após o vexame histórico que obrigou a Uefa a anular os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, um novo sorteio foi realizado, nesta segunda-feira, 13, em Nyon, na Suíça. O Chelsea, atual campeão da competição, teve a sorte ao seu lado duas vezes, quando, pois poderia enfrentar grandes e tradicionais equipes, mas o adversário definido nas duas oportunidades foi o Lille, que apesar de menos badalado é o atual campeão francês. O confronto acontecerá dez dias depois da final do Mundial de Clubes, que pode ter o clube de Londres e também o Palmeiras.

A final do Mundial de Clubes está marcada para dia 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos. O Chelsea, vice-campeão do torneio em 2012, contra o Corinthians, pode jogar a decisão, caso vença Monterrey, do México, ou Al Ahly, do Egito, nas semifinais. Do outro lado da chave, o Palmeiras, campeão da Libertadores, joga a final caso passe por Al Hilal, da Arábia Saudita, Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, ou Auckland City, da Nova Zelândia.

Entenda o erro que causou a anulação do sorteio da Champions League

O problema para o Chelsea está na data do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, 22 de fevereiro. Contudo, poderia ser pior, nos dias 15 ou 16 do mesmo mês. O Campeonato Inglês tem jogos marcados para o dia 19. Assim, o clube inglês pode chegar à final do Mundial com foco equilibrado com as pretensões na Champions. Palmeirenses estavam na expectativa de que o clube inglês pudesse encarar um gigante do continente.

Campeão francês da temporada 2020/21, o Lille ficou com a primeira colocação do grupo G, deixando para trás RB Salzburg, Sevilla e Wolfsburg. Com três vitórias, dois empates, uma derrota, sete gols marcados e quatro sofridos fazem a equipe do treinador Jocelyn Gourvennec chegar com equilíbrio defensivo. Contudo, a campanha ruim (11º colocação com 25 pontos em 18 jogos) no Campeonato Francês faz o Chelsea ser amplamente favorito.

Além do foco dividido com a Champions League, o Chelsea enfrentará a distância entre os Emirados Árabes, e a Europa. Do Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, local da final do Mundial, ao Stamford Bridge, em Londres, casa do time inglês, são pouco mais de 6.500 quilômetros. O que, de avião, representa um voo de pouco mais de 7 horas e 35 minutos. Uma logística consideravelmente complicada.

O Chelsea vai ao Oriente Médio para disputar seu segundo Mundial de Clubes. No primeiro, em 2012, disputado no Japão, o clube inglês foi derrotado por 1 a 0, pelo Corinthians, e ficou com o vice-campeonato.