Com Haaland na mira, presidente do Barça avisa: ‘Estamos de volta’

Reaberta nesta segunda-feira, 3, a janela de transferências do futebol europeu promete movimentar os bastidores dos principais clubes e o presidente Joan Laporta, do Barcelona, já mandou o recado de como o time catalão pretende investir em reforços para a temporada. Questionado sobre a possibilidade de contratação da estrela norueguesa Erling Haaland, do Borussia Dortmund, o dirigente demonstrou otimismo.

“Todos deveriam se preparar. Estamos de volta. Tudo é possível. Estamos no mercado e à espera de tudo”, disse Joan Laporta, em entrevista coletiva.

Otimista com as contratações, Laporta afirmou ainda que acredita na “ressurreição da equipe” e apontou a chegada do atacante Fernán Torres, apresentado nesta segunda, como um indício de novos tempos. O jogador espanhol custou cerca de 45 milhões de euros (cerca de 290 milhões de reais) ao clube catalão.

“Ferran é a prova: se um jogador de alta qualidade mostrou vontade de vir para o Barça, o ressurgimento é uma realidade. O Barça é uma referência no mercado e cada jogador nos considera um modelo. Temos um plantel em reconstrução e em breve veremos a ressurreição da equipe”, completou.

Erling Haaland, é o grande nome do mercado de transferências do futebol europeu. A máquina de fazer gols (marcou 76 gols em 79 jogos pelo Borussia Dortmund) tem cláusula de compra de 75 milhões de euros, cerca de 476 milhões de reais. Diante do alto valor a ser reembolsado pelo craque e em vista da grave crise financeira do Barcelona o presidente do Barcelona, por sua vez, na boa relação com o empresário do jogador, Mino Raiola, para um possível acerto.

Mas Joan Laporta carrega um histórico por “falar demais” nas especulações por jogadores. Em novembro, Lionel Messi, então recém-saído do Barcelona onde jogou por17 temporadas, revelou mágoa pelas declarações do atual presidente Joan Laporta, a quem desmentiu ter recusado proposta para jogar de graça pelo Barcelona à época.

