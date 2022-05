 Com gol de Richarlison, Everton vence Chelsea e respira na Premier League

Neste domingo, 1, o Everton teve jogo duro contra o Chelsea e teve que se superar para sair de campo com a vitória por 1 a 0, com direito a gol do brasileiro Richarlison. O resultado faz os Toffees respirarem na luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

O duelo foi de muita disputa e poucas oportunidades claras na primeira etapa. Já depois do intervalo, logo no primeiro minuto do segundo tempo, brilhou a estrela do brasileiro Richarlison, que desarmou Azpilicueta na entrada da área e finalizou na saída de Mendy para anotar o gol da partida.

A vitória não é suficiente para o Everton sair da zona de rebaixamento, mas garante sobrevida à equipe. Os Toffees chegaram a 32 pontos e agora estão a dois pontos do Leeds, que aparece em 17º lugar com 34.

O Everton tem agora mais cinco jogos para fugir da zona de rebaixamento. Até o final do campeonato, a equipe encara Leicester (fora), Watford (fora), Brentford (casa), Crystal Palace (casa) e Arsenal (fora).

Caso a queda se confirme, será o time mais tradicional da história da Premier League a ser rebaixado. O Everton foi um dos clubes fundadores da primeira liga da Inglaterra em 1888 e é o recordista de participações na primeira divisão do futebol inglês, com 118 temporadas na elite. A equipe já foi campeã inglesa nove vezes – a última delas, em 1987 – e não é rebaixada de divisão desde 1954.