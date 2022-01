Com gol de Endrick, Palmeiras atropela Santos e vence Copinha pela 1ª vez

Fim de um tabu. O Palmeiras é o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez na história. O clube alviverde goleou o Santos por 4 a 0, nesta terça-feira, 25, no Allianz Parque, após um início de jogo avassalador, com três gols antes dos 20 minutos. Endrick, o grande nome do torneio com apenas 15 anos, abriu caminho para um triunfo que põe fim a incômodos gracejos frequentemente utilizados pelos rivais. O clube, agora sim, tem Copinha.

A final da edição 2022 foi diferente. Em função de obras no Pacaembu, um palco fora do tradicional precisou ser definido. Por ser dono da melhor campanha, o Palmeiras teve uma vantagem: jogar no Allianz Parque e com torcida única, por se tratar de um clássico, seguindo as leis do Estado de São Paulo. Nas imediações do estádio, a concentração era toda de palmeirenses, aglomerados, com falta de adesão ao uso de máscaras e com cambistas que vendiam ingressos a 200 reais.

Conheça a história de Endrick, melhor jogador da Copinha, com 15 anos

Sob forte sol, a partida teve início às 10h. No sexto minuto, Vanderlan fez cruzamento baixo e, após a defesa do Santos não cortar, Endrick finalizou para abrir o placar e marcar seu sexto gol na competição. A “blitz” alviverde continuou e Giovani, figura importante na reta final do torneio, ampliou, com chute de perna esquerda, encobrindo o goleiro. Não demorou para a distância aumentar, com Gabriel Silva, camisa 10, batendo falta.

Pressionado pela torcida rival, o Santos não demonstrou reação e chegou perto de sofrer mais gols. Endrick, destaque e centro das atenções, esboçou dribles ousados e foi hostilizado por jogadores rivais. Em um dos lances, o camisa 9 tentou aplicar uma lambreta, cortada pela defesa santista. O drible gerou um princípio de confusão entre as equipes.

Ao fim do primeiro tempo, a partida caiu de ritmo, após um início intenso, em altas temperaturas na capital paulista. Derick, defensor do Peixe, ainda foi expulso na etapa inicial, com dois cartões amarelos.

No início da segunda etapa, Gabriel Silva marcou seu segundo gol no jogo, o quarto do Palmeiras. O camisa 10 concluiu de cabeça, com cruzamento de Vanderlan. Com um a menos, o Santos sofreu para ter a posse da bola e ir em busca de diminuir o marcador.

Aos 23 minutos do tempo final, Endrick foi substituído para a entrada de João Pedro. A joia saiu ovacionada pela torcida, com o nome cantado. Com 15 anos, a promessa não fez nenhum jogo completo na competição, para preservação do físico, ainda em formação.

Desse modo, depois de dois vice-campeonatos (1970 e 2003), o Palmeiras venceu a Copa São Paulo pela primeira vez na história. O Santos, tricampeão e tradicional na revelação de jogadores, deixa a competição com nomes promissores, como Rwan Secco e Weslley Patati. O alvinegro praiano ficou com o segundo lugar do torneio em 1982, 2010 e 2022.

