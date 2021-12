Com Flamengo e Galo de olho, Benfica confirma saída de Jorge Jesus

O mercado de transferências de técnicos poderá viver uma terça-feira, 28, histórica, com escalas em Lisboa, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e até Varsóvia. O dia amanheceu com a notícia das saídas de Cuca, que por motivos familiares decidiu deixar o Atlético-MG, e de Jorge Jesus, que perdeu o comando do vestiário do Benfica e teve sua rescisão confirmada. No centro deste turbilhão está o Flamengo, que havia desistido de trazer de volta o ídolo Jesus, mas tem o acerto com o também português Paulo Sousa ainda pendente de acordo com a seleção polonesa.

O Benfica oficializou a saída de Jesus em breve comunicado. O presidente Rui Costa e o próprio técnico são aguardados para uma entrevista coletiva na qual devem dar maiores detalhes sobre a rescisão do contrato. A confusão entre as partes teve início antes mesmo do Natal, quando os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz, viajaram a Portugal com um objetivo claro: convencê-lo a deixar o Benfica.

Em reunião em sua casa, o “Mister” chegou a aceitar a proposta rubro-negra, segundo informações da CNN de Portugal, mas dependia da liberação do Benfica, o que não aconteceu. A indefinição irritou tanto benfiquistas (já incomodados com a má fase do time) e flamenguistas, e Braz partiu para um plano B: Paulo Sousa, que desde janeiro dirige a seleção da Polônia.

No último domingo 26, o diário lusitano Record informou que Sousa e Flamengo já haviam se acertado, mas novamente o clube esbarrou no problema de negociar com um técnico empregado. A negociação revoltou Cezary Kulesza, presidente da federação polonesa, cuja seleção enfrentará a Rússia na primeira fase da repescagem da Copa do Mundo de 2022. “Hoje fui informado por Paulo Sousa que ele queria rescindir o contrato por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente”, escreveu Kulesza no Twitter.

Destaque da equipe, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, também demonstrou insatisfação. Em declarações ao portal ‘Interia’, a assessoria de imprensa do capitão do capitão polones disse que “Robert está chocado e surpreendido com as ações do trenador Sousa”. Não houve definição desde então e a saída de Jesus pode mexer peças deste tabuleiro.

Cada vez mais pressionado, sobretudo depois da derrota para o Porto nas oitavas da Taça de Portugal, Jesus entrou em rota de colisão com o presidente Rui Costa e com diversos atletas. Segundo a imprensa local, ele discutiu com o meia Pizzi e chegou a afastar o atleta, um de seus capitães, do treino da última segunda-feira 27. A atividade acabou cancelada diante de um “motim” do grupo, que ficou ao lado de Pizzi.

O diário Récord informa que partiu do próprio Jesus o desejo de entregar o cargo. Ele propôs um “acordo mútuo”, sem pagamento de multa, mas exige que o Benfica continue pagando seu salário até que ele encontre um novo clube. Nélson Veríssimo, que dirigia o Benfica B, assumirá o posto e já comandará um treino nesta tarde.

O Atlético Mineiro, por sua vez, observa tudo com atenção, já que, ainda sem oficializar a saída de Cuca, busca um novo treinador. Jorge Jesus, aliás, já conhece as instalações do clube. Em maio de 2019, meses antes de acertar com o Flamengo, o “Mister” visitou a Cidade do Galo e assistiu a um jogo do Atlético a convite de Rubens Menin e outros investidores. Na ocasião, se disse impressionado com a torcida atleticana. E o Flamengo, pode desistir de Paulo Sousa e retomar as negociações com o velho ídolo? A terça-feira promete ser quente.