Com expectativa sobre Veiga e Pedro, Tite convoca seleção nesta sexta

A 256 dias da Copa do Mundo do Catar, poucas vagas seguem em aberto para ocupar o grupo da seleção brasileira. O técnico Tite é conhecido por certo conservadorismo quanto ao plantel e dá pouco espaço para surpresas. No entanto, o meia Raphael Veiga, campeões da Libertadores com o Palmeiras, vem sendo citado pelo próprio comandante e pode pintar na convocação marcada para esta sexta-feira, 10, às 11h (de Brasília) na sede da CBF, para os duelos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante Pedro, do Flamengo, é outro nome cotado.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Raphael Veiga jamais foi chamado, mas ainda mantém esperanças de estar no Catar. Aos 26 anos, o meia-atacante, autor de 18 gols na última temporada — um deles na final do Mundial de Clubes — disputa vaga no meio com Everton Ribeiro, do Flamengo, Philippe Coutinho, do Aston Villa, entre outros, e vem sendo elogiado publicamente por Tite. “Busco jogadores com as características de mudar e acelerar o jogo, como as do Veiga”, disse Tite, em entrevista à TNT Sports na última quarta-feira, 9.

“Estamos acompanhando a grande campanha que o Palmeiras está fazendo, títulos de Libertadores, disputas de Mundiais, com Veiga fazendo gol. Na medida que esses atletas possam estar com grande desempenho nos clubes, quero, sim, tê-los mais próximos”, afirmou o técnico, admitindo que o tom de mistério é também uma estratégia de motivação. “Faço isso não de forma ingênua, mas propositalmente, no sentido de dizer que estou acompanhando todos.”

O treinador foi questionado sobre outro pilar do meio-campo alviverde, o jovem Danilo, a quem fez elogios, mas sem dar grandes esperanças. “O Danilo está crescendo. Fez um grande Mundial. Jogador móvel, que eu gosto. Está numa definição entre primeiro e segundo meio-campista. Está no estágio de continuidade. O Veiga já passou esse estágio.”



O técnico também foi questionado sobre Pedro, atacante do Flamengo cobiçado pelo rival Palmeiras. “Ele tem esse potencial (de ser convocado). Temos camisas 9 com características diferentes. O Pedro é um pivô, não de transição em velocidade, mas contra um adversário que marca baixo, ele tem essas virtudes. De proteção, de uma tabela curta, de preparação da jogada. É um 9 específico, fincado, atacante que não sai muito da área, esse jogador é o Pedro. Os demais são de atacar espaço. Gabriel Barbosa, Firmino, Matheus Cunha”, comentou.

Já classificado à Copa, invicto e tranquilo na liderança das Eliminatórias com 39 pontos (quatro a mais que a Argentina), o Brasil enfrenta o Chile no dia 24 de março, no Maracanã, e a Bolívia no dia 29 de março, em La Paz, capital boliviana.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!