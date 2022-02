A revista inglesa FourFourTwo divulgou nesta segunda-feira, 14, a tradicional lista anual com os 50 jogadores mais promissores do futebol mundial. A atual edição da lista contempla dois brasileiros, ambos jogadores do Palmeiras: os atacantes Endrick, de apenas 15 anos (capa da edição de fevereiro de PLACAR), que ficou na oitava colocação, e Gabriel Veron, na 17ª. O primeiro lugar ficou com o inglês Jude Belligham, do Borussia Dortmund.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O pódio é seguido pelo meio campista espanhol Pedri e o atacante Ansu Fati, espanhóis que atuam no Barcelona. Em novembro, Pedri venceu o Prêmio Golden Boy, ao ser eleito o melhor jogador de futebol com menos de 21 anos na temporada europeia.

Endrick é o mais o jogador mais novo do top 10 da lista. A promessa alviverde se destacou no início do ano atuando pelo Palmeiras na Copinha, onde ajudou o clube a conquistar o título inédito da competição. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio e o autor do gol mais bonito, uma pintura de bicicleta na vitória por 5 a 2 sobre o Oeste.

Confira as principais promessas do futebol mundial segundo a FourFourTwo:

1 – Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

2 – Pedri (Barcelona)

3 – Ansu Fati (Barcelona)

4 – Harvey Elliott (Liverpool)

5 – Jamal Musiala (Bayern)

6 – Gavi (Barcelona)

7 – Fabio Carvalho (Fulham)

8 – Endrick (Palmeiras)

9 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

10 – Gravenberch (Ajax)

11 – Livramento (Southampton)

12 – Moukoko (Borussia Dortmund)

13 – Camavinga (Real Madrid)

14 – Reyna (Borussia Dortmund)

15 – Diallo (Manchester United)

16 – Doku (Rennes)

17 – Gabriel Veron (Palmeiras)

18 – Delap (Manchester City)

19 – Madueke (PSV)

20 – Patino (Arsenal)

21 – Moriba (RB Leipzig)

22 – Hzolek (Sparta Praga)

23 – Musah (Valencia)

24 – Nuno Mendes (PSG)

25 – Sulemana (Rennes)

26 – Elanga (Manchester United)

27 – Pino (Villarreal)

28 – Gordon (Liverpool)

29 – Vranckx (Wolfsburg)

30 – Cherki (Lyon)

31 -Gelhardt (Leeds)

32 – Facundo Farias (Colon)

33 – Mohamed-Ali Cho (Angers)

34 – Palmer (Manchester City)

35 – Ramsay (Aberdeen)

36 – Hutchinson (Arsenal)

37 – McAtee (Manchester City)

38 – Sucic (RB Salzburg)

39 – Aertssen (Ajax)

40 – Sesko (RB Salzburg)

41 – Mejbri (Manchester United)

42 – Netz (Borussia Monchengladbach)

43 – Johannesson (Copenhaga)

44 – Shoretire (Manchester United)

45 – Unuvar (Ajax)

46 – Akhomach (Barcelona)

47 – Clark (RB Leipzig)

48 – Chrisene (Aston Villa)

49 – Kozlowski (Union SG)

50 – Kobe Bellingham (Birmingham)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!