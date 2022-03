Com elenco 7 vezes mais barato, Vasco desafia sonho do tetra do Flamengo

O ‘clássico dos milhões’ entre Flamengo e Vasco nesta quarta-feira, 16, no Maracanã, coloca frente a frente as maiores torcidas da capital fluminense a partir das 20h, no primeiro jogo da semifinal do campeonato carioca. A rivalidade histórica é pano de fundo do momento extracampo dos times. Campeão das últimas três edições e um dos protagonistas no cenário nacional, o Rubro-negro tem seu elenco avaliado em 151,85 milhões de euros, sete vezes mais caro que o rival.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo dados do site Transfermarkt, o valor de mercado da equipe de São Januário é de 21,45 milhões de euros. Entre eles, o jogador mais valioso, é o jovem atacante Gabriel Pec, destaque cruzmaltino em 2022, avaliado em 1,8 milhão de euros.

Em meio a dívidas e problemas no caixa, o Vasco propôs uma reformulação no elenco para a disputa da série B, e desligou cerca de 19 jogadores para a temporada. Em fevereiro deste ano, anunciou a venda de 70% das ações para a empresa americana 777. Mas o investimento inicial de 700 milhões de reais ainda não aconteceu, já que Conselho Deliberativo precisa aprovar o novo estatuto do clube que permitirá a SAF.

O Rubro-negro, por sua vez, vive bons tempos nos últimos quatro anos. Bicampeão Brasileiro, da Libertadores e da Recopa Sul Americana, o time da Gávea busca o tetracampeonato no estadual — feito realizado pela última vez pelo Botafogo em 1935.

Os jogadores mais valiosos do Rubro-negro compõem a dupla ofensiva da equipe: o meio campista Giorgian de Arrascaeta (16 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais) e o atacante Gabriel Barbosa (26 milhões de euros, 147 milhões de reais). O camisa 9 que é artilheiro do Carioca com 7 gols, é, por sinal, um dos jogadores mais caros do futebol nacional.

Classificado com a segunda melhor campanha, o Flamengo tem a vantagem do empate nos confrontos da semifinal para avançar. O jogo da volta, também no Maracanã, está marcado para domingo, 20, às 16h.

Confira os cinco jogadores mais valiosos de cada equipe:

Flamengo:

Continua após a publicidade

Gabriel Barbosa, 26 milhões de euros

Giorgian Arrascaeta, 16 milhões de euros

Pedro, 12 milhões de euros

Andreas Pereira, 8 milhões de euros

Pablo, 8 milhões de euros.

Vasco:

Gabriel Pec, 1,80 milhão de euros

Raniel, 1,50 milhão de euros

Zé Gabriel, 1,5 milhão de euros

Isaque, 1,10 milhão de euros

Getulio, 1,20 milhão de euros

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!