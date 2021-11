Com despedida a Formiga, Pia Sundhage convoca seleção feminina

A técnica sueca Pia Sundhage convocou nesta terça-feira, 9, a seleção brasileira para a disputa do Torneio Internacional de Futebol Feminino, que será realizado em Manaus, entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro, com a participação de Venezuela, Índia e Chile. A principal novidade na lista divulgada foi a presença da volante Formiga, 43 anos, do São Paulo, que fará na competição a sua despedida oficial atuando pelo país.

Em entrevista na edição de julho de PLACAR, Formiga explicou que a sétima participação em Jogos Olímpicos na carreira, em Tóquio, seria a jornada final pela seleção brasileira. O Brasil foi eliminado para o Canadá, nos pênaltis, nas quartas de final da competição. Desde então, ela passou a não mais ser chamada.

“Tá no suor, tá na minha história, tá em tudo que consegui fazer pelo futebol. É assim que gostaria de ser lembrada: “Formiga, uma guerreira do Brasil”, disse a jogadora em carta que lembra a trajetória vivida.

Formiga tem 233 jogos pela seleção e deve se despedir já na primeira partida, diante da Índia, em 25 de novembro. Ao todo, Pia convocou 24 atletas para os últimos compromissos do ano da seleção tendo em vista a preparação para a próxima Copa América, que acontecerá em 2022.

A lendária Formiga fará sua despedida da #SeleçãoFeminina na partida contra a Índia, em Manaus, pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino. Um momento histórico, uma vida dedicada à Amarelinha e ao futebol. Nós te amamos! 🇧🇷

Na sequência, a seleção brasileira enfrentará a Venezuela, no dia 28, e encerrará a participação no torneio contra o Chile, no dia 1º de dezembro. Os horários ainda não foram divulgados.

Entre as convocadas, a presença de Marta, do Orlando Pride, e de quatro jogadoras do Corinthians, que disputa a Libertadores feminina: Tamires, Yasmin, Erika e Adriana.

As convocadas:

Goleiras: Letícia (Benfica) e Lorena (Grêmio)

Defensoras: Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians), Bruninha (Santos), Antonia (Madrid C.F.F), Daiane (Madrid C.F.F), Erika (Corinthians), Katrine (Palmeiras), Tainara (Palmeiras) e Lauren (São Paulo)

Meio-campistas: Ary Borges (Palmeiras), Angelina (O.L Reign), Duda (São Paulo), Thais (Palmeiras), Julia Bianchi (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica) e Formiga (São Paulo)

Atacantes: Kerolin (Madrid C.F.F), Debinha (North Carolina Courage), Marta (Orlando Pride), Geyse (Madrid CFF) e Giovana (Levante UD)

