Com Covid-19, Abel Ferreira vira desfalque do Palmeiras para o Choque-Rei

O Palmeiras se reapresentou neste sábado, 18, na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o duelo contra o São Paulo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia negativa foi a ausência do técnico Abel Ferreira, que testou positivo para Covid-19.

O treinador português apresentou sintomas gripais e, após a confirmação do teste positivo, já iniciou o protocolo de isolamento. Assim, Abel será desfalque do Verdão no Choque-Rei, que acontece nesta segunda-feira, às 20h, no Morumbi. Ele será monitorado diariamente pelos médicos do clube e pode perder inclusive o clássico de quinta-feira, pela Copa do Brasil, se não se recuperar a tempo.

Sem Abel Ferreira, o Palmeiras será comandado pelo auxiliar João Martins, que também coordenou o treino deste sábado na Academia de Futebol ao lado dos demais assistentes da comissão técnica portuguesa.

Além da ausência do treinador, a novidade na atividade foi a presença do zagueiro Kusevic, que retornou da seleção chilena depois de três semanas.

O Palmeiras volta aos treinos neste domingo, 19, quando encerra a prepração para o Choque-Rei. Na liderança do Brasileirão com 25 pontos, o Verdão vem de vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-GO, e é dono do melhor ataque da competição, com 23 gols marcados, e da melhor defesa, com apenas sete gols sofridos.

Abel Ferreira apresentou sintomas gripais, foi submetido ao teste para detecção da Covid-19 e teve resultado positivo. Ele foi isolado e será monitorado pelos médicos do clube. Desejamos uma pronta recuperação ao nosso técnico. 🇵🇹#AvantiPalestra pic.twitter.com/LzTbpI5ude — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 18, 2022