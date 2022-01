Com casos crescentes de Covid-19 no elenco, Liverpool fecha seu CT

O Liverpool informou nesta quarta-feira, 5, que as instalações de centro de treinamento do time principal foram temporariamente fechadas devido a um número crescente de casos suspeitos de Covid-19 positivos no elenco. E,m nota, o clube informa que a decisão foi tomada após consulta às autoridades de saúde pública.

Novos casos foram adicionados àqueles já divulgados desde segunda-feira: os brasileiros Alisson e Roberto Firmino, o zagueiro camaronês Joel Matip, o técnico Jürgen Klopp e três membros da comissão técnica foram os primeiros a testar positivo. Na última rodada de testes, Pepijn Lijnders, auxiliar designado para dirigir o time no próximo jogo, também foi contaminado, o que resultou no cancelamento de uma coletiva de imprensa agendada para esta quarta.

O clube entrou com um pedido de adiamento da semifinal Copa da Liga Inglesa, na próxima quinta-feira, 6, diante do Arsenal, em Londres, e diante deste cenário, deve ser atendido. Os novos surtos de Covid-19 têm se tornado cada vez mais comuns nas ligas europeias e a série constante de adiamentos de partidas deve tornar ainda mais caótico o calendário de 2022, que incluirá com uma inédita Copa do Mundo a partir de novembro, no Catar.

Além dos atletas contaminados, o Liverpool tem uma série de outros desfalques: o egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mane e o guineano Naby Keita disputam a Copa Africana de Nações, enquanto Thiago Alcântara, Takumi Minamino, Divock Origi, Nat Phillips e Harvey Elliot estão machucados e Andy Robertson está suspenso.

The first-team training facilities at AXA Training Centre have been temporarily closed due to a rapidly growing number of suspected positive COVID-19 cases. — Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022