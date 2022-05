Com 6º título em 10 anos, City entra no top 5 de maiores campeões ingleses

Um projeto bem sucedido. Quando foi comprado pelo bilionário dos Emirados Árabes Unidos, Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyanm, em 2008, o Manchester City tinha apenas dois títulos do Campeonato Inglês, em 1937 e 1968. Agora, o lado azul da cidade entrou de vez para o grupo dos grandes do Reino Unido. Com sua sexta Premier League em uma década, conquistada neste domingo, 22, com vitória sobre o Aston Villa na última rodada, o City chegou a oito no total, como quinto maior vencedor da liga.

O Campeonato Inglês tem mais de um século de história. A primeira edição, disputada em 1889, foi vencida pelo Preston North End, atualmente na segunda divisão. Em 1992, a liga ganhou novo formato e o nome de Premier League, que foi integrada à histórica lista de campeões.

O período coincidiu com o auge do Manchester United, que sob o comando do técnico Alex Ferguson escalou até o topo. Atualmente, os Diabos Vermelhos têm 20 títulos, apenas um a mais que o Liverpool, que neste domingo perdeu a chance de igualar a marca.

O terceiro colocado é o Arsenal, com 13, mas que não ergue a Premier League desde 2004. Agora, o City colou no Everton, quarto maior campeão com 9 taças, a última em 1987, e com um a mais que o Aston Villa, em jejum desde 1981.

O Chelsea, atual campeão do mundo e que, assim como City, subiu de patamar a partir dos anos 2000 (ganhou cinco de seus seis títulos depois da virada do milênio) aparece empatado em troféus com o Sunderland, campeão pela última vez no longínquo ano de 1936.

Confira, abaixo, a lista de maiores campeões do Campeonato Inglês

1 – Manchester United: 20 títulos

2 – Liverpool: 19

3 – Arsenal: 13

4 – Everton: 9

5 – Manchester City: 8

6 – Aston Villa: 7

7 – Sunderland e Chelsea: 6

9 – Newcastle e Sheffield: 4