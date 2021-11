Colombes e Amsterdam: a razão do nome das tribunas do estádio Centenário

Palco de grandes jogos e de finais históricas, o mítico estádio Centenário, em Montevidéu, irá receber mais uma decisão. Desta vez, a da Libertadores, neste sábado, 27, entre Palmeiras e Flamengo. Dividido em quatro zonas, as arquibancadas atrás dos gols carregam nomes curiosos: Colombes, onde ficarão os torcedores rubro-negros, e Amsterdam, que receberá os alviverdes. Mas, você sabe exatamente o motivo dos nomes das tribunas?

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Não são muitos os palmeirenses e flamenguistas que podem viajar até Montevidéu e pagar 200 dólares no ingresso da grande final do dia 27 de novembro. Mas os que podem, ficarão nas tribunas Colombes e Amsterdam. O que esses nomes significam? pic.twitter.com/kIQ7vV0zsZ — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) October 19, 2021

Elas são uma referência às cidades das Olimpíadas de 1924 e 1928, realizadas na França e na Holanda, respectivamente, e remetem as conquistas da seleção uruguaia. No sábado, os torcedores que desembolsaram o equivalente a 1.120 reais na cotação atual para assistir ao jogo no estádio, irão acompanhar a final nesses lugares.

A Colombes fica atrás do gol esquerdo às cabines de transmissão. Como citado em post da página Copa Além da Copa, o nome deste espaço é uma homenagem à primeira conquista da Celeste, na Olimpíada de 1924, em Paris.

Apesar da Cidade Luz ter sido a sede oficial do evento, o estádio olímpico daquela edição, o Stade Olympique de Colombes, foi construído na cidade vizinha de mesmo nome. Atualmente, o local é conhecido como Stade Yves-du-Manoir, devido ao famoso jogador de rúgbi francês.

Continua após a publicidade

Já os torcedores do atual campeão da Libertadores, ficarão nas tribunas Amsterdam, atrás do gol direito. Essa, por sua vez, é uma homenagem à segunda conquista olímpica, nos Jogos Olímpicos realizados na capital da Holanda, em 1928.

Os triunfos dessa geração de fizeram do Uruguai a grande seleção daquele momento, razão pela qual o país foi escolhido para ser a sede da primeira Copa do Mundo organizado pela Fifa, em 1930. Justamente para esse evento, o estádio Centenário começou a ser construído um ano antes, e foi palco da final vencida pelas anfitriãs.

Na final deste sábado, Palmeiras e Flamengo receberam da Conmebol cerca de 12.000 ingressos para serem comercializados com as respectivas torcidas, que serão distribuídas em cada tribuna. Ao todo, o estádio tem capacidade de 60. 235 pessoas.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!