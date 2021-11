Clubes argentinos se unem e pedem justiça pela morte de Lucas González

Clubes argentinos se mobilizam e pedem justiça pela morte de Lucas González, 17 anos, jogador das categorias de base do Atlético Barracas Central, clube de Buenos Aires da segunda divisão argentina. O adolescente foi baleado na cabeça por policiais à paisana momentos depois de sair de um treino no clube. Por meio de redes sociais Boca Juniors, River Plate, Defensa y Justicia, San Lorenzo e outros times do país manifestaram solidariedade à família e pediram por justiça.

O jovem estava internado em um hospital nos arredores de Buenos Aires após ser atingido por duas balas na cabeça na última quarta-feira, 17. Segundo informações do jornal Olé, ele estava em um carro com mais três pessoas quando policiais à paisana, em outro carro, pediram que parassem. Os mesmos teriam ficados assustados e avançaram com o veículo. Houve disparos e o adolescente foi atingido na cabeça. Os policiais foram afastados das suas atividades.

Após a confirmação da morte de Lucas uma onda de mensagens de solidariedade invadiram as redes sociais. Clubes argentinos, jogadores e ex-atletas pediram justiça pelo ato brutal.

River Plate acompaña a la familia y seres queridos de Lucas González en estos momentos de profundo dolor.#JusticiaPorLucas pic.twitter.com/MNVk607JlG — River Plate (@RiverPlate) November 19, 2021

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro se suma al pedido de #JusticiaPorLucas.@barracascentral. pic.twitter.com/BP0oDVl6VK — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 19, 2021

Boca Juniors acompaña en este momento de profundo dolor y se solidariza con los familiares, amigos y seres queridos de Lucas González en el reclamo de justicia.#JusticiaPorLucas pic.twitter.com/OKskaIFdfq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 19, 2021

Racing Club lamenta profundamente la muerte de Lucas González, ex futbolista de nuestras Divisiones Inferiores y actual de @barracascentral, se solidariza con su familia, amigos y seres queridos y se suma al reclamo de JUSTICIA.#JusticiaPorLucas pic.twitter.com/pvdh56xXYf — Racing Club (@RacingClub) November 19, 2021

El Club Atlético Independiente se suma al pedido de #justiciaporlucas. Acompañamos a todos sus seres queridos en este duro momento. pic.twitter.com/9PBZsYV1Fs — C. A. Independiente (@Independiente) November 18, 2021