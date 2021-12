Classificação do Benfica esfria chance de volta de Jesus ao Flamengo

O Benfica garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao bater o Dínamo de Kiev por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 8, no Estádio da Luz, em Lisboa. O triunfo alivia a pressão sobre o técnico Jorge Jesus, que chegou a ser vaiado pela torcida benfiquista antes da partida, mas deve seguir no cargo para o mata-mata da Champions, frustrando os planos do Flamengo.

Com o resultado, a equipe portuguesa chegou a oito pontos no grupo E, um a mais que o Barcelona, derrotado pelo Bayern em Munique, e que terá de se contentar em disputar a Liga Europa. O Benfica construiu a classificação ainda na primeira etapa, com gols do ucraniano Roman Yaremchuk e do brasileiro Gilberto.

Campeão brasileiro e da Libertadores, entre outros títulos, pelo Flamengo, Jorge Jesus é o nome preferido da diretoria rubro-negra para substituir o demitido Renato Gaúcho em 2022. Uma eliminação precoce na Champions poderia facilitar a negociação, já que o Benfica vive má fase no Campeonato Português, do qual ocupa a terceira colocação atrás de Porto e do atual campeão Sporting.

Também nesta quarta, o Flamengo foi frustrado pela renovação de contrato do técnico Marcelo Gallardo com o River Plate. O argentino interessava tanto a equipe brasileira quanto a seleção uruguaia.

O Benfica irá conhecer seu adversário em breve. O sorteio que irá definir os confrontos das oitavas de final será realizado pela Uefa na próxima segunda-feira, 13, em Zurique. A fase de mata-mata da Liga dos Campeões está prevista para começar em fevereiro de 2022.