Classificação à Copa e clássico: o que está em jogo para a seleção

Atualizado em 4 out 2021, 12h21 - Publicado em 4 out 2021, 11h35

Da Redação Atualizado em 4 out 2021, 12h21 - Publicado em 4 out 2021, 11h35

A seleção brasileira está cada vez mais próxima de confirmar classificação à Copa do Mundo de 2022, que será realizada Catar. Invictos nas Eliminatórias, os comandados do técnico Tite encaram nesta Data Fifa rodada tripla que pode cravar, matematicamente, a sonhada vaga no próximo mundial. A missão é difícil, porém não impossível: vencer Venezuela e Colômbia, ambos fora de casa, e superar o clássico contra o Uruguai, em Manaus, jogo projetado como o da possível vaga.

Diferente do comum, a preparação desta vez não ocorrerá na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas em Bogotá, na Colômbia. O local escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é considerado a melhor opção para amenizar o pouco tempo de preparação e trabalhos com grupos reduzidos. Tite só contará com todos os convocados a partir desta terça, 5.

O treinador comandará duas atividades no estádio Metropolitano de Techo, utilizado pelo La Equidad, e uma no El Campín, casa do Millonarios e Independiente Santa Fe. Logo após os trabalhos da quarta, 6, já viajam para Caracas em voo fretado para o primeiro confronto da sequência.

A estreia da rodada tripla será contra a Venezuela, na quinta-feira, 7, às 20h30 (de Brasília), no estádio Olímpico de La Ciudad. Sem Neymar, suspenso, o Brasil poderá testar novas peças e estratégias que não dependam do craque do PSG para seguir com o bom retrospecto contra a seleção venezuelana.

Ao todo, em 27 jogos na história do confronto, a seleção saiu derrotada apenas uma vez, em amistoso disputado em 2008. Em competições oficiais são 25 jogos: 22 vitórias e três empates.

Já no dia seguinte ao confronto, a delegação brasileira viaja à Barranquilla para enfrentar a Colômbia. A partida acontece no próximo domingo, 10, às 18h, e Tite já poderá escalar o seu camisa 10 entre os titulares. Sem vencer o Brasil desde a Copa América de 2015, a seleção colombina acumula jogos importantes e tensos contra a seleção brasileira.

Em sequência da partida contra a Colômbia, a seleção brasileira viaja em voo fretado para Manaus, sede do último jogo de outubro. Na capital do Amazonas, fará o clássico contra o Uruguai, no próximo dia 14, às 22h30. Contra a celeste olímpica, a equipe de Tite tem chances de cravar matematicamente a classificação para a Copa do Mundo, caso vença todas as partidas e o sexto colocado não passe de 15 pontos ganhos.

Para isso, o Paraguai não pode vencer mais de um jogo e, caso ocorra, a Colômbia tem que sair sem vitórias do compromisso do mês. O retrospecto ajuda o Brasil, pois não é derrotado pela seleção uruguaia desde 2001.

