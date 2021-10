Clássicos europeus e Atlético-MG disparado: resumo do fim de semana

O fim de semana foi repleto de emoções dentro das quatro linhas. A Europa contou com grande clássicos e resultados imprevisíveis. O Liverpool goleou o Manchester United, o Real Madrid bateu o Barcelona em pleno Camp Nou, o PSG não saiu do zero com o Olympique de Marselha e a Juventus buscou o empate nos minutos finais contra a Inter de Milão. Já no Brasil, o Atlético-MG venceu e segue disparado na ponta da tabela da competição nacional. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Assine PLACAR digital no app por apenas R$ 14,90/mês

Chocolate inglês

O Liverpool teve uma tarde mágica em pleno Old Trafford. A equipe comandada por Jurgen Klopp visitou o Manchester United, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês, e massacrou o rival ao golear por 5 a 0. Salah foi o grande nome do jogo com três gols, que garantiram 107 tentos somados do egípcio na Premier League e o posto de africano com mais gols na história da competição. Keita e Diogo Jota fecharam o marcador. Cristiano Ronaldo ainda teve um gol anulado por impedimento após análise do VAR.

There’s no way you’re sleeping without a watch of these 🍿 🎥 Today’s five-star performance 🤩 #MUNLIV pic.twitter.com/G6Aey0b88Z — Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021

Real dominante

O Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1 em pleno Camp Nou, com 86.422 mil pessoas presentes, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. O primeiro gol da partida deste domingo, 24, foi anotado por David Alaba após uma linda jogada com os brasileiros Vini Jr e Rodrygo. Lucas Vázquez ampliou o placar no apagar das luzes. Aguero ainda teve tempo para descontar nos minutos finais.

A equipe de Madri retomou a liderança momentânea, mas voltou a ficar em segundo após o empate da Real Sociedad contra o Atlético de Madri, que colocou a equipe de San Sebastián no topo.

🎥 ¡Disfruta del RESUMEN en vídeo de nuestra victoria en #ElClásico! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2021

Juventus se salva

A Juventus conseguiu uma reação nos minutos finais e conseguiu empatar por 1 a 1 com a Inter de Milão, no San Siro, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano. O time da casa abriu o placar com Edin Dzeko e Dybala empatou no fim.

Ainda pela rodada do Italiano, o líder Napoli perdeu o 100% de aproveitamento ao empatar sem gols com a Roma, mas manteve a liderança na tabela. A equipe de Luciano Spalletti chegou aos 25 pontos, mas ganhou a concorrência do vice-líder Milan, que tem a mesma pontuação, mas pior saldo de gols.

PSG apagado

Mesmo com Messi, Neymar e Mbappé em campo, o Paris Saint-Germain não conseguiu sair do zero contra o Olympique de Marselha, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. A partida foi disputada no Velódrome, em Marselha. Apesar do resultado, o time de Paris segue disparado na ponta da tabela da competição, com 28 pontos somados. Já o clube comandado por Jorge Sampaoli chega aos 18 pontos e não consegue subir de posto.

🔚 Fim de jogo no Vélodrome! Nada de gols neste #𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞#ALLEZPARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/bsqA2XZ9ij — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) October 24, 2021 Continua após a publicidade

Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da Star+!

Antony brilha

Em clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Holandês, o Ajax goleou o PSV por 5 a 0. Antony, ex-São Paulo, deixou sua marca e o placar foi ampliado por Haller, Berghuis, Klaassen e Tadic.

We told you… 𝗣𝗔𝗬𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗧𝗜𝗠𝗘 😉#ajapsv — AFC Ajax (@AFCAjax) October 24, 2021

Brasileirão

O Atlético-MG segue isolado na liderança do Brasileirão. Pela 28ª rodada da competição, o clube mineiro recebeu o Cuiabá, no Mineirão, e venceu de virada por 2 a 1. Os visitantes abriram o placar com gol contra de Nathan Silva, e Hulk e Jair viraram. Assim, o time comandado por Cuca segue no topo da tabela da competição, com 59 pontos, 11 a mais que o vice-líder Fortaleza.

Rival direto pelo título, o Flamengo perdeu o tradicional Fla-Flu por 2 a 1 para o rival e se distanciou da briga. Agora, o clube de Renato Gaúcho soma 46 pontos. A próxima rodada promete ser emocionante, já que Flamengo e Atlético-MG duelam no Maracanã.

💪🏽⚫⚪ FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! O ATLÉTICO VIRA O JOGO CONTRA O CUIABÁ, 2 A 1, E SEGUE DISPARADO NA LIDERANÇA DO @BRASILEIRAO! ⚽️ Hulk e Jair marcaram para o Alvinegro. ⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #CAMxCUI 🏴🏳️ pic.twitter.com/8LHKwOjHg5 — Atlético 😷 (@Atletico) October 24, 2021

Aniversário do Rei

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completou 81 anos de idade no sábado, 23. Para festejar a data, estrelas do futebol e clubes de todo o mundo postaram mensagens de carinho para o Rei do Futebol.

Segundona do Paulista

Pela Segundona do Campeonato Paulista, equivalente à quarta divisão estadual, Matonense e União Suzano se enfrentam pela final da competição e garantiram o acesso à Série A3 do próximo ano. Já Grêmio Prudente e Vocem ficaram pelo caminho.

FESTA DA VOLTA!

Após ficar três anos longe do Paulistão A3, a Matonense garantiu o seu acesso com a vitória de 1 a 0 sobre o VOCEM e agora vai encarar o União Suzano na grande decisão do Paulista Sub-23 Segunda Divisão.#PaulistaSub23 #Bezinha

📷Célio Messias/Paulistão pic.twitter.com/n6c0JgV3pw — Paulistão (@Paulistao) October 24, 2021