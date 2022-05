City inaugura estátua de Aguero; relembre outros ídolos esculpidos

O Manchester City homenageou nesta sexta-feira, 28, um dos maiores ídolos de sua história, o atacante argentino Sergio Aguero, recém-aposentado por problemas cardíacos, com a inauguração de uma estátua diante do estádio Etihad. A data tem um enorme valor simbólico: há exatos dez anos, Aguero marcou, aos 48 minutos e 20 segundos do segundo tempo, o gol diante do Queens Park Rangers que garantiu o título inglês de 2012, encerrando um jejum de 44 anos sem o título da liga.

A estátua feita de peças de aço galvanizado reproduz em tamanho real o momento de euforia de Aguero, girando a camisa, em direção à torcida. Ela ficará no lado leste do Etihad e é a terceira feita em homenagem a um atleta do ‘novo’ City, que desde 2008 recebeu aportes milionários dos Emirados Arábes Unidos e se tornou uma potência mundial. Antes, o zagueiro belga Vincent Kompany e o meia espanhol David Silva também tiveram suas figuras eternizadas no local.

A tradição de eternizar seus craques na entrada dos estádios é comum em diversos países, inclusive no Brasil; Abaixo, PLACAR preparou uma galeria com os casos mais marcantes:

