City freia Gallardo e avisa que Julián Álvarez deixará o River em julho

Julián Álvarez é o grande assunto pelas ruas de Buenos Aires nesta quinta-feira, 26. O atacante de 22 anos do River Plate marcou nada menos que seis gols na partida da véspera, uma goleada por 8 a 1 sobre o Alianza Lima, do Peru, no Monumental de Núñez, pela Copa Libertadores. O show do garoto, que no ano passado faturou o prêmio de Rei da América, rendeu uma série de pergunta ao técnico Marcelo Gallardo, que até demonstrou esperanças em tê-lo no time até o fim da temporada. No entanto, o Manchester City, que comprou o passe de Álvarez por 17 milhões de euros (cerca de 90 milhões de reais pela cotação atual), imediatamente avisou que conta com ele para a pré-temporada europeia.

“É difícil que Álvarez permaneça, porque o City fez uma grande inversão de dinheiro. Substituí-lo não será fácil. É muito possível que jogue as oitavas de final e vá embora. O que vai acontecer depois não depende de mim, mas se quiserem cedê-lo, sem problemas, eu estaria muito agradecido se nos deixassem tê-lo até o fim do ano”, disse Gallardo.

O Manchester City, porém, não só avisou que espera contar com Álvarez a partir do fim de julho, como desmentiu qualquer possibilidade de emprestá-lo ao Barcelona, algo que vinha sendo especulado na Europa.

“Tivemos muitas ofertas de clubes pelo empréstimo de Julián Álvarez, mas a decisão é de que ele não será cedido. Fará a pré-temporada conosco e creio que permanecerá. O Barcelona não estava entre os interessados”, afirmou nesta quinta Ferran Soriano, diretor executivo do campeão inglês, que já contratou outro artilheiro de peso, o norueguês Erling Haaland, e deve negociar o brasileiro Gabriel Jesus.

Julián Álvarez, que tem constado nas listas do técnico Lionel Scaloni e briga por vaga na seleção argentina que disputará a Copa do Mundo do Catar, se disse orgulhoso depois de levar duas bolas para casa (seguindo uma tradição europeia, o jogador que marca três gols, o chamado ‘hat-trick’ tem direito a levar a bola do jogo consigo).

“Estou contente. Me sinto muito bem aqui, me diverti muito. Sinto o carinho dos torcedores e trato de desfrutar cada minuto”, disse, já em tom de despedida, o atleta revelado na base Millionaria.

Recentemente, o River Plate buscou a contratação do atacante Miguel Merentiel, do Defensa y Justicia, mas ‘La Bestia, como é conhecido, acabou acertando com o atual campeão Palmeiras.