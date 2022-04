City e Liverpool na briga por título; veja classificação e jogos restantes

Faltando um mês para o fim do Campeonato Inglês, a briga pelo título segue acirrada entre dois rivais: Manchester City e Liverpool. Treinados por Pep Guardiola e Jürgen Klopp, os times são dominantes no cenário britânico há pelo menos quatro temporadas. O City lidera com 77 pontos, enquanto os Reds estão logo atrás, com um a menos – ambos têm o mesmo número de jogos, 32. Faltando seis compromissos para o fim da Premier League a disputa pela taça promete ser acirrada, da mesma forma que a luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

Atual campeão, o Manchester City pode chegar ao quarto título inglês desde a chegada de Pep Guardiola. Dono da melhor defesa (20 gols sofridos), o time tem a maior posse de bola: 68%. Assim, o modelo do técnico catalão privilegia o controle do jogo como uma forma de neutralizar o adversário, por isso, troca, em média, 617 passes certos por partida, de acordo com o SofaScore.

Com apenas três derrotas, o City tem a pressão do Liverpool na cola. Tal qual o rival, a equipe de Guardiola ainda tem a Liga dos Campeões no calendário, o que pode prejudicar o lado físico do elenco.

Até a última rodada da Premier League, o time de Manchester encara apenas um adversário que briga por vaga em competições europeias: o West Ham. Uma tabela teoricamente menos pesada.

Os adversários do Manchester City até a 38ª rodada

23/4 – Watford – em casa

30/4 – Leeds United – fora

8/5 – Newcastle – em casa

15/5 – West Ham – fora

22/5 – Aston Villa – em casa

Adiado – Wolverhampton – fora

Vencedor da edição 2019/20, o Liverpool é o outro candidato a levar o campeonato nacional desta temporada. Com o melhor ataque (83 gols), os comandados por Jurgen Klopp recuperaram o bom futebol e chegam forte para a reta final. Dominante e intenso contra grande maioria dos adversários, os Reds contam com Mohamed Salah, astro egípcio que já anotou 22 gols e 12 assistências no torneio.

O time de Anfield perdeu duas vezes em todo o torneio e precisa de uma reta final praticamente perfeita para alcançar o City. Nas semifinais da Champions, o Liverpool ainda tem a decisão da FA Cup, marcada para dia 14 de maio, contra o Chelsea.

A seis jogos da sonhada glória, Klopp enfrentará o Tottenham, candidato às ligas continentais, além do clássico local contra o Everton.

Os adversários do Liverpool até a 38ª rodada

24/4 – Everton – em casa

30/4 – Newcastle – fora

7/5 – Tottenham – em casa

10/5 – Aston Villa – fora

15/5 – Southampton – fora

22/5 – Wolverhampton – em casa

Enquanto a briga pelo título ficou entre Manchester City e Liverpool, a sonhada classificação para a Liga dos Campeões conta com mais candidatos. Mais a frente, o Chelsea, terceiro colocado, com 62 pontos, tem boa probabilidade de participar mais uma temporada do torneio. Porém, há uma diferença de apenas dez pontos, entre o 4ª e o 7º lugares. Ou seja, Tottenham, Manchester United, Arsenal e West Ham ainda sonham com a vaga.

