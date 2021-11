Cinco jogadores são afastados da seleção alemã após caso de Covid

O treinador Hansi Flick terá problemas para escalar a seleção alemã na próxima rodada das Eliminatórias da Copa de 2022. Segundo o jornal alemão Bild, o zagueiro Niklas Sule, do Bayern de Munique, testou positivo para Covid-19. Além dele, outros quatro atletas foram afastados e colocados em quarentena: Karim Adeyemi, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Joshua Kimmich, que escolheu não se vacinar. A Alemanha, já classificada para a Copa do Catar, enfrenta Liechtenstein, no próximo dia 11, e Armênia, no próximo dia 14.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) não divulgou oficialmente a identidade do atleta infectado, mas afirmou que o mesmo foi vacinado e está assintomático. Os jogadores afastados preventivamente testaram negativo, mas também foram obrigados a se isolar do grupo. Oliver Bierhoff, ex-jogador e diretor da DFB, lamentou a notícia: “essa informação é amarga”.

Importante na seleção, Kimmich, um dos afastados, criou polêmica recentemente por assumir que não se vacinou contra a Covid-19. O atleta justificou a escolha alegando “motivos pessoais”, mas, mesmo assim, foi fortemente criticado por ministros do país, pela chanceler Angela Merkel e por ídolos do futebol alemão.

Atualmente, a Alemanha luta contra o aumento de casos da doença e procura diminuir a porcentagem de pessoas do movimento “anti-vacina”.

