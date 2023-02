Christian Atsu tem morte confirmada e mundo do futebol presta homenagens

Duas semanas após o terremoto na Turquia e Síria, neste sábado, 18, o corpo do jogador Christian Atsu foi encontrado em meio aos escombros e teve sua morte confirmada. Aos 31 anos, o atleta de Gana defendia o Hatyaspor, mas pretendia deixar o clube nos próximos dias. Na véspera da tragédia, o meia anotou um gol de falta nos acréscimos que garantiu a vitória da equipe.

Atsu fez base no Porto e subiu para o profissional da equipe portuguesa em 2011. Dois anos mais tarde foi contratado pelo Chelsea, que havia recém ganhado a Champions League. Na Inglaterra, também defendeu Everton, Bournemouth e Newcastle.

Em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, o meia integrou a seleção de Gana e entrou em campo em todas as partidas da fase de grupo.

Atualmente o atleta defendia o Hatyaspor, da Turquia. Segundo o dirigente da equipe, sem muitas chances, o atleta pretendia deixar o clube nos próximos dias. Na véspera da tragédia, Atsu jogou e foi responsável pelo gol da vitória, marcado em cobrança de falta já nos acréscimos da partida.

Confira as homenagens de clubes, entidades e profissionais do mundo do futebol:

The Ghana Football Association has received the sad news of the recovery of the body of Christian Atsu from the rubble following the earthquake that struck Southern and Central Turkey on Monday, February 6, 2023. May his Soul Rest in Peace! 🖤🕊️ 📰: https://t.co/iJ38HQWPtv pic.twitter.com/6gjdkxlvzy — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) February 18, 2023

RIP Christian. 💙 pic.twitter.com/g4kqwJZ2kw — Everton (@Everton) February 18, 2023 Continua após a publicidade

We are deeply saddened by the news Christian Atsu lost his life in the devastation of the earthquakes that have hit Turkey and Syria. Our thoughts and condolences are with Christian’s family and friends and everyone affected by this tragic event. pic.twitter.com/GLqXdd80Xl — Premier League (@premierleague) February 18, 2023

We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey’s devastating earthquakes. A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters. Rest in peace, Christian. 🖤🤍 — Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023