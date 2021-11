Como assistir ao Choque-Rei, Fortaleza x Ceará e Flamengo x Corinthians

A briga pelo título, por uma vaga para a disputa da próxima Libertadores ou para fugir do rebaixamento esquentam a reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 17, mais sete jogos complementam a 33ª rodada da competição, entre eles o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, às 20h30, no Allianz Parque. Os rivais que disputaram a final do Paulista e as quartas de final da Libertadores se encontram pela oitava vez no ano com objetivos opostos na tabela. A partida será transmitida pelo Premiere.

Enquanto a equipe dirigida pelo técnico Abel Ferreira quer vencer para ainda sonhar com o título da competição – a distância para o líder Atlético Mineiro é de 13 pontos –, o São Paulo tenta se reerguer da goleada por 4 a 0 sofrida para o Flamengo, em pleno Morumbi, na última rodada, e afastar as chances de rebaixamento.

Outro confronto de peso será o encontro de Flamengo e Corinthians, os dois times de maior torcida do país, às 21h30, no Maracanã, com transmissão da TV Globo, Sportv e do Premiere. Assim como o Palmeiras, o Flamengo quer diminuir a distância para o Atlético, enquanto o Corinthians quer avançar na busca por uma vaga direta para a próxima Libertadores.

A jornada ainda terá o clássico cearense entre Fortaleza e Ceará, às 20h, com transmissão da TNT (exceto para o estado do Ceará) e do Premiere.

A 33ª rodada foi iniciada na terça, 16, com duas partidas. Na primeira delas, o Atlético Mineiro venceu por 1 a 0 o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, ampliando vantagem na liderança. Mais tarde, o Grêmio superou o Red Bull Bragantino por 3 a 0 e alimentou o sonho de permanecer na Série A.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h – Cuiabá x Internacional – SporTV e Premiere

19h – Santos x Chapecoense – Premiere

19h – América-MG x Atlético-GO – Premiere

20h – Fortaleza x Ceará – TNT (exceto para o Ceará) e Premiere

20h30 – Palmeiras x São Paulo – Premiere

20h30 – Juventude x Fluminense – Premiere

21h30 – Flamengo x Corinthians – Globo, SporTV e Premiere

