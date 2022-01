Chiesa sofre lesão grave e será desfalque da Itália na repescagem

Problemas para o treinador Roberto Mancini na missão de classificar a Itália para a Copa do Mundo de 2022. O atacante Federico Chiesa, da Juventus, teve confirmado pelos médicos o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão ocorreu em jogo contra a Roma, no último domingo, 9, e tira o jogador da disputa da repescagem para o próximo mundial.

A baixa é dolorida para a atual campeã da Eurocopa, tendo em vista que a seleção enfrenta a Macedônia do Norte, no dia 24 de março, para seguir sonhando com vaga na próxima Copa. Caso avance de fase, o time de Mancini encara Turquia ou Portugal, de Cristiano Ronaldo, cinco dias depois.

Aos 24 anos, Chiesa precisará ser submetido a uma cirurgia de reconstrução do ligamento. Desse modo, o restante da temporada foi comprometido.

Até então, pela Juventus, foram 18 jogos, quatro gols e duas assistências em 2021/22. O jogador revelado pela Fiorentina é um dos atletas mais importantes de seu país na atualidade.

