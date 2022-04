Chelsea x Real Madrid: onde assistir às quartas de final da Champions

No estádio Stamford Bridge, em Londres, Chelsea x Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 6, pelo primeiro duelo das quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto está marcado para às 16h (de Brasília) com transmissão de TNT e HBO Max.

Os Blues, que passam por um momento conturbado na história do clube, em meio à saída do magnata russo Roman Abramovich do comando do clube, não vivem sua melhor fase na competição: vêm de derrota por 4 a 1 para o Brentford, em casa, tendo acumulado 59 pontos até agora, no terceiro lugar na Premier League.

Já o Real Madrid, que eliminou o Paris Saint-Germain nas oitavas de final com uma vitória por 3 a 1, com três gols de Benzema, é líder isolado do Campeonato Espanhol, com 59 pontos. Com Benzema e Mendy recuperados de lesões, o time terá os seus principais jogadores à disposição. A única dúvida ainda é o técnico Carlo Ancelotti, que testou positivo para Covid-19 e terá que passar por novo exame para saber se poderá estar na partida.

Villarreal x Bayern de Munique também se enfrentam às 16h (de Brasília), para saber quem abre vantagem nas quartas de final. No estádio El Madrigal, o time da casa chega confiante após eliminar a Juventus por 3 a 0, em Turim, nas oitavas. Já o Bayern passou pelo Red Bull Salzburg, com o placar agregado de 8 a 2.

Confira a programação e onde assistir às quartas de final da Liga dos Campeões:

16h

Villarreal x Bayern de Munique – Space e HBO Max

Chelsea x Real Madrid – TNT e HBO Max

