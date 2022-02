Chelsea x Palmeiras e mais: onde assistir aos jogos deste sábado, 12

O sábado, 12, começa com a disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes, às 10h (de Brasília), entre Al Hilal x Al Ahly, no estádio Al Nahyan. Mais tarde, às 13h30 (de Brasília), os finalistas Chelsea e Palmeiras se enfrentam valendo a tão sonhada taça da competição, em Abu Dhabi, no estádio Mohammed Bin Zayed.

O Campeonato Paulista inicia a sua sexta rodada com três partidas, com destaque para Santo André x Ferroviária, às 18h30 (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel. Pelo Carioca, Bangu x Resende, às 15h30 (de Brasília), no estádio de Moça Bonita.

Pelo Mineiro, América x Atlético Mineiro se enfrentam, às 16h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O confronto será importante para as equipes já que ambas estão com dez pontos, empatadas na tabela e em busca da liderança, que atualmente é do Cruzeiro, com 12 pontos.

No Gaúcho, Caxias x Internacional, às 16h30 (de Brasília), no estádio Centenário. O Inter deve entrar em campo sem o zagueiro Gabriel Mecado, que sentiu desconforto muscular no último jogo contra o Novo Hamburgo e deve ter Heitor para substituir.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Mundial de Clubes

10h

Al Hilal x Al Ahly – Band e Bandsports

13h30

Chelsea x Palmeiras – Band, Bandsports e BandPlay

Campeonato Paulista

16h

Botafogo x Água Santa – Paulistão Play e Premiere

Novorizontino x Guarani – Paulistão Play e Premiere

18h30

Santo André x Ferroviária – Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

15h30

Bangu x Resende – Eleven Sports

18h

Volta Redonda x Madureira – OneFootball

Campeonato Mineiro

15h

Athletic Club x Patrocinense – Futebol Mineiro TV

16h30

América-MG x Atlético-MG – Futebol Mineiro TV

19h

Tombense x Cruzeiro – Premiere

20h

Democrata GV x Uberlândia – Premiere

Campeonato Gaúcho

*sem programação de transmissões divulgada até o momento

16h30

Caxias x Internacional – Premiere

18h*

Guarany de Bagé x São Luiz

21h*

Aimoré x União Frederiquense

