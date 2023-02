Chelsea se reúne com PSG para contratar Neymar, diz jornal

A janela de transferência do futebol europeu já fechou, mas o Chelsea segue ativo em busca de reforços para a próxima temporada. O alvo da vez, segundo informação publicada pelo jornal francês Le Parisien, nesta quarta-feira, 15, é o camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar Jr.

De acordo com o jornal, Todd Boehly, empresário americano dono do Chelsea, se reuniu com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, em um almoço na última terça-feira, na véspera da derrota do time francês para o Bayern pela Champions.

Ainda segundo o Le Parisien, o clube inglês estaria disposto a desembolsar cerca de 60 milhões de euros (334 milhões de reais) pelo atacante brasileiro. Em 2017, o PSG pagou 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona e, apesar do valor ser quase quatro vezes menor, o time francês estaria disposto a aceitar a proposta.

Aos 31 anos, o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira nas últimas três Copas tem contrato com a equipe francesa até 2027 e recebe cerca de 50 milhões de euros (278 milhões de reais) por ano.

Com 17 gols marcados e 15 assistências na atual temporada, Neymar, assim como o PSG, iniciou bem a temporada mas vive má fase neste início de ano. Antes da partida decisiva pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions, o atacante e o zagueiro Marquinhos entraram em conflito intenso com o diretor esportivo do clube, Luís Campos.