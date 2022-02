Chelsea, Paulistão e mais estaduais: onde assistir jogos desta quarta, 9

Depois da classificação do Palmeiras à final, mais dois jogos acontecem nesta quarta-feira, 9, pelo Mundial de Clubes: a disputa pelo 5º lugar, entre Monterrey x Al Jazira, às 10h30 (de Brasília), no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, e a semifinal entre Al-Hilal x Chelsea, às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, também na capital dos Emirados Árabes Unidos

No Campeonato Paulista, a partida destaque será entre São Paulo x Santo André, às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbi. Em três jogos no Paulistão, a equipe dirigida por Rogério Ceni acumulou apenas um ponto e segue em busca da primeira vitória.

No Carioca, o Vasco, que está em segundo lugar na tabela de classificação, com 10 pontos, joga contra a Portuguesa, em casa, no estádio São Januário, às 21h35. Pelo Mineiro, o líder Atlético enfrenta o URT, fora de casa, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, às 21h30. Outros jogos pelos estaduais e a pré-Libertadores também agitam o dia.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Mundial de Clubes:

10h30

Monterrey x Al Jazira – BandSports

13h30

Al Hilal x Chelsea – Band e BandSports

Libertadores

19h15

Deportivo Lara x Bolívar – ESPN e Star+

21h30

César Vallejo x Olimpia – Conmebol TV

Campeonato Paulista

15h

Água Santa x Ituano – Premiere FC

19h

São Paulo x Santo André – Premiere FC

20h30

Red Bull Bragantino x Inter de Limeira – Premiere FC

21h30

Ferroviária x Ponte Preta – Premiere FC

Guarani x Botafogo – Premiere FC e Estádio.com

Campeonato Carioca

15h30

Bangu x Madureira – Cariocão Play, OneFootball, Eleven

21h35

Vasco x Portuguesa – Record, CariocãoPlay, OneFootball

Campeonato Mineiro

15h30

Athletic Club x Tombense – Futebol Mineiro TV

19h30

Cruzeiro x Democrata GV – Futebol Mineiro TV

20h

Uberlândia x Villa Nova – Futebol Mineiro TV

20h30

Patrocinense x Caldense – Futebol Mineiro TV

21h30

URT x Atlético – Premiere FC

Campeonato Gaúcho

19h

São Luiz x União Frederiquense – Premiere FC

20h30

Aimoré x Grêmio – Premiere FC

21h30

Internacional x Novo Hamburgo – Premiere FC

Guarany de Bagé x Caxias – Premiere FC

