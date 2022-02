Chelsea domina, e Palmeiras só leva a melhor na defesa: a final em números

A vitória do Chelsea sobre o Palmeiras, por 2 a 1, na decisão do Mundial de Clubes, neste sábado, 12, não veio de maneira tranquila. O Verdão fez jogo duro, forçou a prorrogação, e só levou o gol da derrota na reta final da segunda etapa do tempo extra. Os números no fim da partida mostram o domínio do Chelsea em termos ofensivos e a queda do Verdão com o passar do tempo, apesar do bom desempenho defensivo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Os ingleses terminaram a partida com 71% da posse de bola contra 29% do Palmeiras, de acordo com o Sofascore. Consequentemente, o Chelsea também levou vantagem no número de passes. Foram 689 passes corretos contra 214 do time comandado por Abel Ferreira.

O domínio ofensivo também ficou nítido no número de finalizações: foram 20 dos Blues contra 11 do Verdão. Os palmeirenses, porém, tiveram mais precisão nos arremates, já que as equipes terminaram com números iguais de finalizações no alvo: apenas três.

O Chelsea ainda teve sete escanteios a seu favor, enquanto o time brasileiro só conseguiu três tiros de canto. Com a proposta de buscar o contra-ataque nas costas da defesa inglesa, o Palmeiras ainda teve quatro impedimentos. Já o Chelsea, que encontrou um Palmeiras bem fechado, não teve impedimentos anotados.

Apesar da derrota, os números defensivos do Palmeiras foram melhores, e refletem como a equipe segurou o adversário até a prorrogação. Foram 25 desarmes contra 21 do Chelsea. A defesa palmeirense ainda realizou 22 interceptações e fez 27 cortes.

O detalhamento dos números também mostram como o primeiro tempo foi mais favorável ao Verdão. Na etapa inicial, apesar do domínio da posse de bola seguir com o Chelsea, os palmeirenses equilibraram na quantidade de finalizações. Antes do intervalo, as estatísticas apontavam 10 arremates dos ingleses contra 8 dos brasileiros. Com o decorrer da partida, porém, o desgaste atrapalhou o time alviverde, que só finalizou mais três vezes até o final da partida.