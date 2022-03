Quartas da Champions tem Chelsea x Real Madrid e chaves definidas; veja

A Uefa sorteou nesta sexta-feira, 18, os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Com os jogos definidos, o chaveamento da competição também foi estabelecido. O destaque vai para as partidas entre Chelsea x Real Madrid e Manchester City x Atlético de Madri.

Veja a definição dos confrontos:

Chelsea x Real Madrid

Manchester City x Atlético de Madri

Villarreal x Bayern de Munique

Benfica x Liverpool

(o time à direita joga a partida de volta como mandante)

📝 Todos os duelos dos quartos-de-final 🌟 Qual lhe desperta mais interesse? #UCLdraw pic.twitter.com/lKjj4yCTd9 — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) March 18, 2022

Veja o chaveamento até a final:

Manchester City ou Atlético de Madri x Real Madrid ou Chelsea

Benfica ou Liverpool x Villarreal ou Bayern de Munique

Os jogos das quartas de final estão marcadas para os dias 5, 6, 12 e 13 de abril, a entidade ainda divulgará mais detalhes da tabela. Os duelos da semifinal, por sua vez, ocorrerão entre 26 e 27 de abril e serão decididos entre 3 e 4 de maio.

A tabela, contudo, ainda poderá sofrer uma polêmica alteração. O Real Madrid tem chances de ter o mando do segundo jogo, em casa, revertido pela entidade. Ou seja, o confronto com o Chelsea pode ser modificado com a primeira partida no Santiago Bernabéu e o decisivo jogo em Stamford Bridge.

De acordo com informações do jornalista Nizaar Kinsella, do Goal, Atlético de Madri e Real não podem decidir na mesma cidade e dia o confronto pela competição. Como o Atlético é o atual campeão espanhol, leva vantagem na escolha e terá seu mando preservado.

A tradicional final da Champions está programada para dia 28 de maio. Ela aconteceria na Gazprom Arena, em São Petersburgo, mas em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi realocada para o Stade de France, em Paris.

Dos oito classificados, Atlético de Madri, City e Villarreal postulam um título ainda inédito da competição. Mesmo em meio a uma crise, o Chelsea segue vivo pelo bicampeonato consecutivo – a terceira taça em sua história. O Real Madrid é o maior vencedor, com 13 conquistas.

