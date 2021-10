Champions, Sula e Libertadores: como assistir aos jogos desta quarta

Os amantes do futebol poderão acompanhar uma super quarta-feira, 29, com duelos importantes da Liga dos Campeões, a possibilidade de um time brasileiro na final da Copa Sul-Americana e o Flamengo podendo cravar a classificação à final da Libertadores diante do Palmeiras. Para não correr risco de perder nada, confira onde assistir a cada um dos jogos do dia:

Pela Champions, o atual campeão Chelsea visita a Juventus, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo H da Liga dos Campeões. Mais badalado, o time inglês conta com o atacante Romelu Lukaku, enquanto a equipe de Turim chega em fase mais instável. Quem vencer, larga na frente do grupo, tendo em vista que ambas saíram vitoriosas do jogo de estreia. A partida será transmitida pelo canal pagos a cabo Space e pelo serviço de streaming HBO Max.

Simultaneamente, o astro Cristiano Ronaldo irá reestrear em Old Trafford pelo Manchester United contra o Villarreal, numa reedição da final da última Europa League, vencida pelos espanhóis. Pelo grupo F do torneio, o “Submarino Amarelo” vai em busca da primeira vitória, pois empatou na estreia, enquanto o United precisa se redimir após sair derrotado contra o Young Boys. O torcedor poderá assistir à partida pelo canal pago TNT e pelo HBO Max.

Pelo grupo E, com transmissão exclusiva do HBO Max, jogam Bayern de Munique x Dinamo de Kiev e Benfica x Barcelona. Os bávaros venceram na rodada inicial e em caso de três pontos podem se isolar na liderança, enquanto o time ucraniano sonha com pontos para surpreender. No confronto em Lisboa, os donos da casa empataram na estreia e não deixam de sonhar com uma vitória sobre a equipe catalã, que vive má fase e instável.

Mais tarde, às 19h15, o Red Bull Bragantino encara o Libertad, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. No Paraguai, a equipe brasileira buscará confirmar a vaga na decisão da competição após vencer por 2 a 0 a partida de ida. Para assistir ao jogo, será necessário contar com o pay-per-view Conmebol TV.

Em sequência, a outra vaga na final da Libertadores sai de Barcelona de Guayaquil e Flamengo. No Equador, o rubro-negro joga a partida de volta, após aplicar um 2 a 0 na ida, jogando no Maracanã. A partida será televisionada pela Fox Sports e também pelo serviço de streaming Star +.

