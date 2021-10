Liga dos Campeões: Shakhtar e Inter de Milão empatam sem gols

Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empataram em 0 a 0 pela segunda rodada do grupo D da Champions League, no Estádio Olímpico de Kiev. Com isso, as equipes chegaram a um ponto em dois jogos disputados, tendo em vista que ambas foram derrotadas na estreia. O próximo compromisso dos times acontece no dia 19 de outubro, quando os ucranianos enfrentam o Real Madrid e os italianos encaram o Sheriff Tiraspol.

Com o apoio de sua torcida, o Shakhtar começou a partida pressionando o rival. Repleto de brasileiros (seis na escalação inicial), o time do técnico italiano Roberto De Zerbi apostou no domínio da posse de bola para dominar o adversário. No entanto, a Inter conseguiu escapar da pressão e chegou a assustar, com uma finalização na trave de Nicoló Barella.

No segundo tempo, a maior parte foi de controle ucraniano. Sem momentos de pressão alta do time italiano, o Shakhtar girou a bola e pouco foi incomodado. As chances da Inter aconteceram na reta final do confronto, quando o lado físico permitiu transições velozes e, assim, o goleiro Andriy Pyatov foi exigido.

Real Madrid e Sheriff Tiraspol se enfrentam a partir das 16h, no Santiago Bernabéu, e podem ampliar a vantagem na chave.