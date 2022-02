Champions segue mata-matas: favoritos, confrontos e destaques

Após dois meses de pausa, a Liga dos Campeões voltou com a disputa das oitavas de final na última semana. Nesta terça, 22, e quarta-feira, 23, os outros quatro jogos de ida serão realizados. Fechando os compromissos deste mês da Champions, os destaques vão para o Chelsea, atual campeão da competição e do Mundial de Clubes, que encara o Lille, e para Cristiano Ronaldo, que com o Manchester United reencontra o Atlético de Madri, rival particular dos tempos de Real Madrid.

Tendo em vista a organização das datas, as partidas de volta estão marcadas para 8, 9, 15 e 16 de março. Todos os jogos serão transmitidos via TNT, Space ou HBO Max, enquanto um duelo por semana será exibido no canal aberto SBT.

PLACAR preparou um mini guia sobre os quatro últimos duelos de ida do mata-mata da Liga dos Campeões. Confira:

TABELA E ONDE ASSISTIR

22/02 – 17h – Chelsea x Lille – SBT, TNT e HBO Max

22/02 – 17h – Villarreal x Juventus – Space e HBO Max

23/02 – 17h – Atlético de Madri x Manchester United – TNT e HBO Max

23/02 – 17h – Benfica x Ajax – Space e HBO Max

COMO CHEGAM OS TIMES

Chelsea x Lille

O Chelsea, atual campeão da Champions League e do Mundial de Clubes, recebe o Lille, da França, na busca por manter o título na capital inglesa. Poucos dias após levantar o título de “melhor time do mundo”, precisará provar que pode mandar o poderio também no cenário europeu.

Sem perder em casa há 15 jogos – desde setembro de 2019 -, o time de Thomas Tuchel é favorito no duelo, apesar do Lille decidir em casa, por ter liderado o grupo G. O clube francês faz um campeonato nacional fraco e deposita o sonho por uma classificação na dupla de ataque formada pelo jovem canadense Jonathan David e o veterano turco Burak Yilmaz.

Villarreal x Juventus

Comandado por Unai Emery, treinador de sucessivos bons trabalhos em competições internacionais, o Villarreal é uma aposta de surpresa para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Extremamente forte atuando em sua casa, o Estádio de La Cerámica, a equipe espanhola encara um rival duro, a Juventus.

Em boa fase, o time que dominou o cenário italiano na última década chega com favoritismo para o duelo. O problema, no entanto, podem ser os desfalques, tendo em vista que o atacante Federico Chiesa está fora e a dupla de defesa com os experientes Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci é uma dúvida.

Atlético de Madri x Manchester United

O jogo mais aguardado desta semana de Champions marca o reencontro entre Atlético de Madri e Cristiano Ronaldo, hoje no Manchester United. Durante os anos do português no Real Madrid, jogos quentes e com provocações marcaram época e se mantiveram até na passagem do craque pela Juventus.

Vivendo fase instável, o Atleti, mandante do jogo, busca afastar as quatro derrotas nos últimos sete jogos. Já o United quer afastar as polêmicas com Cristiano Ronaldo e depositar esperanças no atacante, autor de 25 gols em jogos contra o time da Espanha.

Benfica x Ajax

Fora da briga pelo título português, o Benfica precisa de um resultado histórico para chegar às quartas de final da Champions. Após se classificar para o mata-mata eliminando o Barcelona, demitiu Jorge Jesus e agora é treinado por Nélson Veríssimo. O Ajax, no entanto, segue em excelente fase.

O time holandês, que tem 100% de aproveitamento na competição, é favorito para avançar e conta com Sebastian Haller, artilheiro do torneio com 10 gols, e Antony, destaque brasileiro no continente. A equipe de Amsterdã não é vazada há quatro jogos.

LÍDERES DAS ESTATÍSTICAS

Artilheiro: Sebastian Haller (Ajax) – 10 gols

Líder em assistências: Bruno Fernandes (Manchester United) – 5 assistências

Melhor ataque: Bayern de Munique e Manchester City – 23 gols marcados

Melhor defesa: Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique – 4 gols sofridos

Pior ataque entre os classificados: Lille e Atlético de Madri – 7 gols marcados

Pior defesa entre os classificados: Sporting – 17 gols sofridos

