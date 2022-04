Champions: quem são os líderes das estatísticas antes das semifinais

Com os duelos Manchester City x Real Madrid e Liverpool x Villarreal, estarão abertas as semifinais da Liga dos Campeões. A cinco jogos do fim, o maior torneio de clubes da Europa já contou com grandes times e craques que ficaram no caminho, como o PSG de Neymar, Messi e Mbappé, o Bayern Munique de Robert Lewandowski e o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Mesmo eliminados, esses destaques movimentaram as estatísticas do torneio e podem, inclusive, terminar como líderes.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

PLACAR elencou as principais – e mais curiosas – estatísticas da Champions 2021/22. Confira:

DADOS GERAIS

Jogos: 130

Gols marcados: 361

Gols por jogo: 3,01

Minutos para sair um gol: 30

*108 dos 361 gols saíram entre os minutos 61 e 90

ESTATÍSTICAS DOS CLUBES

Melhor ataque: Bayern de Munique, 31 gols marcados

Melhor defesa: Sevilla, 5 gols sofridos

Maior média de posse de bola: Manchester City, 60,4%

Maior taxa de acerto de passe: Manchester City, 90,6%

Mais bolas recuperadas: Bayern de Munique, 439

Continua após a publicidade

ESTATÍSTICAS DOS JOGADORES

Artilheiro: Robert Lewandowski (Bayern de Munique), 13 gols

Maior assistente: Bruno Fernandes (Manchester United), 7 assistências

Mais chutes no alvo: Benzema (Real Madrid) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique), 19

Maior taxa de acerto de passe: Erokhin (Zenit), 98%

Mais dribles: Vinicius Júnior (Real Madrid), 67

Mais desarmes: Verratti (Paris Saint-Germain), 35

Mais defesas: Courtois (Real Madrid), 43

Mais minutos jogados: Courtois (Real Madrid), 930

Mais distância percorrida: Dani Parejo (Villarreal), 111,7 km

Fonte: Uefa

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!